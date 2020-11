Újabb rémhírekkel riogatja az embereket az internetes álorvos

A járványidőszak kezdete óta aktívak azok az emberek is, akik átalában laikusként vonják kétségbe a hozzáértők állításait. Magyarországon is vannak ilyenek, egyikük már azt is tudni véli, hogy a tudósok közreműködésével készülő oltóanyag nem elég hatásos. A szakemberek nem győznek figyelmeztetni arra, hogy az ellenőrizetlen és megalapozatlan állítások a védekezés hatékonyságát is veszélyeztetik – hangzott el az M1 híradójában.