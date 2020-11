Csoportos tesztelések: tünetmentes fertőzők is voltak

Véget ért a csoportos tesztelés első köre az iskolai, óvodai, szociális és egészségügyi dolgozók között. A napi fertőzöttségi adatokból annyi kiderült, hogy a tesztelő-csapatok találtak tünetmentes vírushordozókat. Egészen pontos összesítés azonban csak néhány napon belül lesz – hangzott el az M1 híradójában.

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette azt is, hogy nincs megállás, jövő héten máris indul a második kör.

„Nyugodtan mondhatjuk, hogy mikor a hétvégén, most, hétfőn, kedden az első heti szűréssel végeztünk, akkor egy általános képünk lesz a helyzetről és akkor megfogjuk, az operatív törzs ma reggel döntött, hogy megindítjuk jövő héten a következő heti tesztelést is, a második kört is megnyitjuk majd” – mondta pénteken a kormányfő a Kossuth Rádiónak adott exkluzív interjújában.