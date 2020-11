Merkely: Még ki kell tartanunk

Megosztás Tweet



Merkely véleménye szerint, nagyjából másfél millió ember fertőzöttségével számol, ami azt jelenti, hogy 15 százalék. Ez még nem elégséges a nyári immunitás kialakulásához. Most a középkorú lakosság az aki leggyakrabban megbetegszik, az idősek kicsit jobban vigyáznak magukra.

Az látható a koronavirus.gov és a négy egyetem részletesebb adataiból, hogy a pozitív teszttel rendelkezők aránya, mind a panaszosok, mind a tünetmentesek vonatkozásában is fokozatosan csökkennek, és az esetszám is csökken. Valamelyest enged a szorításból a kórházba kerülő betegek száma is, de azért ott még jelentős számú beteg hospitalizációjával számolunk – mondta Merkely Béla a Semmelweis Egyetem rektora a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

„Én azt hiszem még ki kell tartanunk, ezeket a korlátozásokat mindannyiunk számára komolyan kell venni. Együtt kell működnünk, mert akkor tudjuk jelentősen csökkenteni az újonnan fertőzöttek számát” – tette hozzá Merkely, aki azt is megjegyezte, hogy az új megfertőzöttekkel arányos a kórházba és az intenzív osztályra kerülők száma is.

Minden egyes megelőzött fertőzéssel, az embertársainkat tudjuk jelentősen megvédeni. Minden olyan felesleges találkozót le kell mondani amelyet tudunk nélkülözni, ha ezt képesek vagyunk megtenni, akkor az jelentősen hozzájárul a járvány csökkenéséhez. Emellett a higiéniás alapszabályok betartása kötelező, de nem elégséges csak azokat betartani, a kontaktusok számát is le kell csökkenteni – fejtette ki Merkely.

A szuperterjesztők aránya nagyjából 10 százalék. Jelentős különbség a szuperterjesztők és a nem szuperterjesztők között, hogy lényegesen több vírust termelnek – mondta a professzor.

Merkely hozzátette, rendkívül fontos az immunrendszerünk felkészítése, a D-vitamin rendszeres szedése különösen ősszel és télen elengedhetetlen. Amikor a megbetegedés megtörténik az ágynyugalom az alapvető, és sok folyadék fogyasztása.

Merkely Béla a favipiravirt az enyhébb lefolyású megbetegedések kezeléshez, a remdesivirt a középsúlyos, súlyosabb betegek kezeléséhez ajánlotta.

