Sok a halott, veszélyben a karácsonyi könnyítések Németországban

A gyülekezési korlátozások karácsonyra és szilveszterre tervezett részleges feloldása és az általános járványhelyzet lesz a fő témája Angela Merkel kancellár és a német tartományi miniszterelnökök szerda délutáni videókonferenciájának.

A tartományi vezetők azt javasolják, hogy a december 23-tól január 1-jéig tartó ünnepi időszakban az eddigi öt helyett tíz ember találkozhasson egy légtérben; karácsonykor az emberek lehetőség szerint maradjanak otthon önkéntes karanténban; szilveszterkor és újév napján pedig – a zsúfolt utcák, terek és parkok kivételével – lehessen petárdázni.

Nem elég jók a számok

A Németországi Szociáldemokrata Párt (SPD) egészségügyi szakpolitikusa, Karl Lauterbach szerint a jelenleg érvényben lévő korlátozások nem csökkentették a remélt mértékben a fertőzések számát.

„Körülbelül fele olyan jók az eredmények, mint amire számítottunk”

– jelentette ki Lauterbach szerdán az ARD televízió reggeli magazinműsorában. A miniszter szerint ennek részben az az oka, hogy új fertőzési gócpontokat találtak több iskolában.

Decemberben kezdődhet az oltási szezon

„Úgy tervezzük, hogy decemberben kiadhatjuk az első oltási engedélyeket” – jelentette be Jens Spahn német egészségügyi miniszter hétfőn. A német tartományi vezetők reálisnak látják az oltások decemberi megkezdését, de hangsúlyozták, hogy ehhez az infrastruktúrát is elő kell készíteni addigra. Ezt a bajor, a hesseni és a baden-württembergi miniszterelnök is megerősítette a Süddeutsche Zeitungnak.

„Nehezen tudnánk megmagyarázni a németeknek, hogy van már oltás, de még nem rendelkezünk megfelelő infrastruktúrával”

– fogalmazott az egészségügyi miniszter.

Veszélybe sodorhatja a tervezett könnyítéseket, hogy szerda reggel 18 633 új koronavírus-fertőzöttről számolt be a járvány adatait nyilvántartó Robert Koch Intézet. Az előző naphoz képest 410 új haláleset történt, ami jelentős növekedés. Németországban a járvány kitörése óta 14 771 ember halt bele a Covid–19 szövődményeibe, a fertőzöttek száma pedig közelít az egymillióhoz (961 320 fő jelenleg).