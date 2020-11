Müller Cecília: Nem a fiatalokat korlátozzuk, hanem az időseket védelmezzük

Keddtől érvényes az időseknek fenntartott vásárlási idősáv, hétköznapokon 9–11 óráig, hétvégéken 8–10 óráig csak a 65 év fölötti vásárlók tartózkodhatnak az üzletekben – mondta Kiss Róbert rendőr alezredes a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online tájékoztatóján.

Hozzátette, ezen az idősávon kívül is felkereshetik a boltokat. A szabály betartatása az üzletvezetők feladata.

Kétszázhatvan esetben intézkedtek a rendőrök, mert a az emberek közterületen csoportosultak, és nem viseltek maszkot. Harmincnégy esetben pedig azért intézkedtek, mert a tömegközlekedési eszközökön nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot.

A rendőrök két esetben döntöttek úgy, hogy a szabályok megszegése miatt meghatározott időre bezáratnak egy üzletet.

A kijárási tilalom megszegése miatt 324 esetben intézkedtek a rendőrök az elmúlt 24 órában. Ebben az időszakban további 6107 hatósági házi karantént rendeltek el.

Az új koronavírus-fertőzést 3929 újabb magyar állampolgárnál mutatták, ezzel 181 881-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 117, többségében idős, krónikus beteg, az elhunytak száma 4008. 44 020-an már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 133 853. Az aktív fertőzöttek 22 százaléka, az elhunytak 25 százaléka, a gyógyultak 26 százaléka budapesti. 7598 koronavírus-fertőzött beteget ápolnak kórházban, közülük 638-an vannak lélegeztetőgépen – közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos.

Továbbra is Budapesten és Pest megyében van a legtöbb megbetegedés. A fővárosban 29 240 aktív fertőzöttet tartanak számon.

Zajlanak a célzott tesztelések a szociális és az oktatási intézményekben. A szűrésen nem csak a pedagógusok, ápolók, orvosok vehetnek részt, hanem az intézmények összes alkalmazottja.

Az idősek minél inkább kerüljék a zsúfolt helyeket, kérjék meg fiatal szeretteiket, hogy vásároljanak be, szerezzék be a gyógyszereket, fizessék be a számlákat – tanácsolta Müller Cecília.

Nem a fiatalokat korlátozzuk, hanem az időseket védelmezzük, és ehhez kérem mindenki segítségét – hangsúlyozta az országos tiszti főorvos az idősávokkal kapcsolatban újságírói kérdésre reagálva. Hozzátette, ez egy lehetőség az idősek számára, hogy kevésbé legyenek kitéve kontaktusoknak.

A szennyvízvizsgálatok is folyamatosan zajlanak, a népegészségügyi központ oldalán hétről hétre közlik az adatokat. Ez a vizsgálat igazán hatékony, már több külföldi kutató is érdeklődött az eljárás iránt. A szennyvízben mért adatok körülbelül öt nappal jelzik előre a járványgörbe alakulását. Müller Cecília kiemelte, hogy a jelenleg érvényben lévő szabályokat a holnapi kormányülésen vizsgálják felül.

A címlapfotó illusztráció.