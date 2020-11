Megvan az időpont! Ekkor kezdhetik el a tömeges oltásokat az USA-ban

Megosztás Tweet



December 11-én megkezdhetik az Egyesült Államokban a koronavírus elleni vakcina tömeges beadását – jelentette a Kossuth Rádió washingtoni tudósítója kedden. A lakosság 50–60 százalékos beoltása már védettséget jelenthet a járvánnyal szemben – mondta a műsorban Szlávik János infektológus.

December első két hetére ígérik a Pfizer és a BioNtech koronavírus elleni vakcinájának tömeges beadását az Egyesült Államokban, miután az oltóanyag szombaton megkapta az ehhez szükséges engedélyeket – derült ki a Kossuth Rádió Jó Reggelt, Magyarország! című műsorából kedden.

A washingtoni tudósító szerint

december 11-én vagy 12-én kezdhetik meg a tömeges oltásokat, a tervek szerint akár kétmillió ember is megkaphatja a vakcinát az év végéig.

A műsorban megszólalt Szlávik János a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa is, aki örömteli hírnek nevezte, hogy egyre több hír érkezik a különböző vakcinák 90 százalék feletti hatékonyságáról.

Belátható időn belül lesz a világnak megfelelő oltóanyaga

– jelentette ki a főorvos.

Szlávik János szerint most a vakcinák hatékonyságának bizonyítása történik. Már több tízezer embert oltottak be egy-egy vakcina típusából, és már az első pár száz eset után publikálják a kezdeti eredményeket. A szakember azt is elárulta, hogy

egy 90 százalék feletti hatékonyságú vakcina esetén elegendő a lakosság 50–60 százalékát beoltatni, hogy megfelelő védettség alakuljon ki, és megállítsák a járványt.

De nemcsak az Egyesült Államokban, hanem Magyarországon is lesz megfelelő védőoltás. Menzcer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára hétfőn az M1-en számolt be a részletekről:

Magyarország minden közös uniós európai projektben részt vesz, és 12 millió adag vakcinát lefoglalt.

Az államtitkár szerint fontos, hogy keletre is tekintsünk, és együttműködjünk Kínával és Oroszországgal.

Magyarország elsőként kapott vakcinamintát az orosz féltől, ezt a magyar szakemberek, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet és a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai elemzik.

Kínában három gyártóval áll Magyarország kapcsolatban, közülük a Sinopharm várhatóan még az idén befejezi a kísérletek harmadik klinikai fázisát.

Mindenről magyar szakemberek döntenek, és aki ezt az eljárást támadja, valójában a magyar szakemberek véleményét és tudását támadja

– emelte ki.