Rekord nem dőlt, de újra sok covidos beteg meghalt

Az egészségügy tehermentesítése érdekében számítunk az orvosi, egészségügyi képzésekben részt vevő egyetemi hallgatók hétfőtől 2 hetes fizetett gyakorlat keretében részt vehetnek a pedagógusok és bölcsődei dolgozók országos gyorstesztelésben és a kórházi betegellátási tevékenységekben.

4320 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 174 618 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma – írják a kormány tájékoztató oldalán. Elhunyt 111 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 3800 főre emelkedett, 42 915-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 127 903 fő. Az aktív fertőzöttek 22%-a, az elhunytak 25 %-a, a gyógyultak 26%-a budapesti. 7 278 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 618-an vannak lélegeztetőgépen.

Egyetemisták 2 hetes fizetett gyakorlat keretében részt vehetnek a tesztelésben

Egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, a cél a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett újabb védelmi intézkedések. A kormány jövő hét szerdai ülésén értékeli a jelenleg érvényben lévő korlátozó intézkedések hatását és szükségességét.Továbbra is kérjük a magyar emberek együttműködését és fegyelmezettségét a szabályok betartásában!

Szigorúan ellenőrzik a szabályok betartását, pénzbírságot szabhatnak ki, és

azokat a helyeket, üzleteket, ahol nem tartják be az előírásokat, a rendőrség bezárja.

A katonák az ország több városában támogatják a rendőrök munkáját és 93 kórházban tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat olyan feladatokban, amelyek egészségügyi szakképesítés nélkül is elvégezhetők és ellátják az egyes kijelölt intézmények őrzését, védelmét. Az egészségügy tehermentesítése érdekében számítunk az orvosi, egészségügyi képzésekben részt vevő egyetemi hallgatók hétfőtől 2 hetes fizetett gyakorlat keretében részt vehetnek a pedagógusok és bölcsődei dolgozók országos gyorstesztelésben és a kórházi betegellátási tevékenységekben. A szociális dolgozók gyorstesztelése is elindult.

A koronavírus-veszélyhelyzetre tekintettel a kormány újabb rendeletet hirdetett ki, eszerint lakott területen, kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe az este 7-től reggel 7 óráig. A létesítmény üzemeltetője köteles ebben az idősávban az ingyenes parkolást lehetővé tenni. A rendelet november 23-án lép hatályba.

A védelmi intézkedések a járvány lassítását szolgálják

Magyarországon mindenkinek jut kórházi ágy, ellátás, lélegeztetőgép, és a most bevezetett védelmi intézkedésekkel az a cél, hogy ez így is maradjon. A védelmi intézkedések a járvány lassítását szolgálják és ezzel az egészségügy teljesítőképességét is védjük. Annak érdekében, hogy a növekvő betegszámmal a koronavírusos betegek kórházi ellátása továbbra is biztosított legyen, újabb kapacitásnövelő intézkedéseket rendeltek el: a halasztható műtéteket felfüggesztették, bővült az ellátásba bevont kórházak és koronavírusos betegek számára fenntartott kórházi ágyak száma.

A kormány több fronton is tárgyal a koronavírus-elleni vakcináról annak érdekében, hogy a magyar emberek mielőbb hozzájuthassanak majd az oltóanyaghoz, és kihirdette azt a rendeletet, amely egyszerűsíti és felgyorsítja a koronavírus ellen külföldön gyártott oltóanyagok és gyógyszerek Magyarországra történő behozatalát. Csütörtökön megérkezett a koronavírus elleni orosz oltóanyag mintája Budapestre. Hamarosan az oltóanyag teljes dokumentációja is megérkezik, és kezdődik az átfogó elemző vizsgálat. A kormány mindent lehetséges külföldi vakcináról tárgyal és beszerzi azokat, eddig 12 millió adag oltóanyagot kötött le három gyártónál: az oxfordi AstraZenecánál, az amerikai Janssen Pharmaceuticánál és a Pfizernél.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében

továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak,

lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

Az egészségügyi védekezés részeként már zajlik az ingyenes influenza elleni oltások beadása. Folyamatos a háziorvosi praxisok ellátása az influenza elleni védőoltással.

Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme. Az időseket is kérjük, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van érvényben. Az idősotthonok fenntartóinak pedig mindent meg kell tenni a fertőzések elkerüléséért. Ha egy szociális intézményben vagy bárhol más közösségben gócpont alakul ki, akkor a járványügyi bevetési egység megteszi a szükséges intézkedéseket.

A kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett, további gazdaságvédelmi és családvédelmi intézkedéseken is dolgozik.

A címlapfotó illusztráció.