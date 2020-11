Müller Cecília: Az influenza elleni oltóanyagok pótlásai már a háziorvosoknál vannak

Arra kérik a kisgyerekes szülőket, hogy október végéig jelezzék a háziorvosuknak, hogy be kívánják-e oltatni kisgyereküket. Erre a visszajelzésre azért van szükség, mivel a megmaradó oltóanyagot át lehet csoportosítani a felnőttek számra is, hiszen az oltóanyag hatásos a felnőttek esetében is.