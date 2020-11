Covid-rulettet játszottak egy amerikai cég menedzserei

Megosztás Tweet



Az egészen elképesztő szerencsejátéknak jogi következményei lesznek, miután többen belehaltak a járványba.

Egy amerikai sertéshús-feldolgozó üzemben nem a járványügyi előírásoknak megfelelően dolgoztatták a munkavállalókat, sőt, a cég vezetői készpénzes fogadásokat kötöttek, hogy hány dolgozójuk kapja el a vírust – írja a Gizmodo.

A Waterlooban található Tyson Foods üzemében eddig öten veszítették életüket a koronavírus-járvány következtében, míg a cég országszerte megtalálható üzemeiben állítólag már legalább húsz halálos áldozata van a pandémiának.

A cégnek most bíróság előtt kell felelnie, miután egy, a waterlooi létesítményben dolgozó elhunyt fia pert indított.

A vád szerint az üzem egyik vezetője készpénzes fogadásokat kötött azzal kapcsolatban, hogy hány dolgozó lesz covidos.

Egy másik vezető állítólag azt mondta az alkalmazottaknak, hogy a koronavírus nem nagy ügy, mindenki átesik rajta, és egyébként is csak egy felfújt influenzajárványról van szó.

A vádak között szerepel az is, hogy a waterlooi üzemben annak ellenére is dolgoztatták az embereket, hogy láthatóan betegek voltak, a cég vezetői kifejezetten utasítást adtak a koronavírus tüneteinek figyelmen kívül hagyására, továbbá nem biztosítottak védőfelszerelést sem. Mindezeken kívül a cég 500 dolláros bónuszt ígért azoknak, akik három hónapon át egyszer sem hiányoznak a munkahelyükről, ezzel is elősegítve a fertőzés terjedését.

A Waterlooban található üzem egyébként az ország legnagyobb sertéshús-feldolgozó üzeme, ahol mintegy 2800 ember dolgozik.

Az Egyesült Államokban már 11 millió fölötti a fertőzöttek száma és több mint negyedmillióan haltak bele a koronavírusba.

