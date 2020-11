Minden eddiginél nagyobb hatékonysággal kecsegtet egy új Covid-vakcina

A múlt héten a szintén amerikai Pfizer számolt be 90 százalékos hatékonyságról a klinikai tesztek során a saját Covid-19-vakcinájával kapcsolatban. A két gyógyszergyártó bejelentései reményt adnak arra, hogy az oltások hamarosan hozzájárulhatnak a koronavírus-járvány megállításához, számolt be a BBC World honlapja.

Mindkét vállalat innovatív és gyakorlatias megközelítést alkalmazott a vakcinákkal való tesztek során.

Az Egyesült Államokban 30 000 ember vett részt a kísérletekben, az emberek fele két dózisban kapta meg az oltást, négy hét eltéréssel. A többieknek placebo-injekciókat adtak be. Az elemzés az első 95 betegen alapult, akiknél megjelentek a Covid–19-re jellemző tünetek.

Mike Pence alelnök Twitter-üzenetben méltatta a bejelentést hétfőn, „egy újabb nagyszerű amerikai vállalatnak" nevezve a Modernát.

BIG NEWS from another Great American company, @moderna_tx, this morning! Coronavirus Vaccine trials are showing nearly 95% effectiveness in preventing illness, including severe cases. https://t.co/ECXiXvPrQM

— Mike Pence (@Mike_Pence) November 16, 2020