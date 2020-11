Az iskolák nem jelentenek gócpontokat

501 köznevelési intézményben működik digitális oktatás. Több iskolában rendkívüli szüntet rendeltek el, és az óvodák 7,5 százalékánál szintén.

Az oktatási intézményekben alig 4 százalékos a fertőzöttek aránya. Az a tapasztalat, hogy egy-egy intézményben csupán egy tanuló fertőződik meg, ez igaz a tanárok esetében is. Ez azt is jelenti, hogy

az iskolákban jelen van a fertőzés, de nem jelentenek gócpontot

– mondta Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online tájékoztatóján.

A digitális oktatásra való átállás zökkenőmentes volt.

Kiemelte, hogy hétfőtől azokban az intézményekben, amelyekben továbbra is hagyományos oktatás zajlik, a veszélyeztetett csoportba tartozó pedagógusok otthonról, online tanítanak.

A részletek már nyilvánosak a 30 napig tartó ingyenes internetről, egyes cégek már dolgoznak is ezen – fejtette ki.

Magyarország európai viszonylatban a tizenegyedik helyen áll

Ahogy arra számítani lehetett, Magyarországon is jelentősen nőtt a fertőzöttek száma.

6495 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 147 961-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 93, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 3190-re emelkedett A gyógyultak száma 34 010. Az aktív fertőzöttek száma 110 256. Az aktív fertőzöttek 23 százaléka, az elhunytak 26 százaléka, a gyógyultak 26 százaléka budapesti.

7236 koronavírus-fertőzött beteget ápolnak kórházban, közülük 582-en vannak lélegeztetőgépen– közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos.

Magyarország a fertőzöttek számát tekintve európai viszonylatban a tizenegyedik helyen áll – tette hozzá.

Az országos tiszti főorvos arról is beszámolt, hogy egyre több helyen lehet már koronavírus-gyorstesztet végezni.

Mindenki célja az kell legyen, hogy ellaposítsuk a járványgörbét, és csökkentsük az egészségügyre nehezedő nyomást. Hétfőtől új feladatban segítenek a katonák az egészségügyben:

93 intézményben logisztikai feladatot látnak majd el, de igyekeznek olyan területen is segíteni, ahol nem kell orvosi szakértelem, így a lázmérésben is segédkeznek majd

– fogalmazott Müller Cecília.

Hat szűrőbusz is munkába állt. Itt azok a személyek teszteltethetik magukat, akik számára a háziorvos már elrendelte a vizsgálatot.

A gyógyszertárak folyamatosan nyitva vannak, a gyógyszerellátás is folyamatos, ezért az országos tiszti főorvos arra kérte a magyarokat, hogy ne halmozzanak fel felesleges gyógyszerkészletet.

Az emberek többsége betartja a védelmi intézkedéseket

A hétvégén 901 személy ellen intézkedtek a rendőrök, mert nem viselték a maszkot megfelelően – mondta Kiss Róbert rendőr alezredes.

14 esetben zártak be üzleteket vagy vendéglátóhelyeket,

mert azok nem tartották be az előírásokat. Azt is tapasztalták a rendőrök, hogy az kereskedelmi üzletek vezetői, eladói nem tartatják be a maszkviselési szabályokat.

A hétvégén a gyalogosforgalom gyér volt a kijárási tilalom alatt. Ez azt is bizonyítja, hogy az emberek többsége megértette, hogy a járvány megfékezésé érdekében be kell tartaniuk a védelmi intézkedéseket – emelte ki a rendőr alezredes.

​Hozzátette: az elmúlt huszonnégy órában 3200 hatósági házi karantént rendeltek el.

A címlapfotó illusztráció.