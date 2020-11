Halált okozhatnak a vírustagadók

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány kitörése óta se szeri se száma a vírustagadó mozgalmaknak és álhíreknek. Azonban súlyos árat fizethet az, aki bedől ezeknek, terjesztőik pedig emberéleteket sodornak veszélybe – hangzott el az M1 Család20 című műsorában.



Emberéletekkel játszadoznak a vírustagadók. A világszerte tomboló járvány sorra szedi áldozatait, ennek ellenére az internetes portálokon, közösségi médiumokban még mindig jelen vannak az ostobaságokat terjesztő mozgalmak.

A hazugságokat terjesztő mozgalmak egyik amerikai éllovasa két családtagja halálát okozta hamis nézeteivel, egy ukrán fiatalember pedig esztelen viselkedése révén önmaga áldozata lett. A vírustagadók mindannyiunkra veszélyt jelentenek, mivel megnehezítik a Covid elleni védekezést.

„Aki úgy gondolja, hogy ez a járvány nem létezik, az mind önmagára, mind pedig a társadalomra veszélyt jelent, hiszen akár ő is megfertőződhet, és megfertőzheti a körülötte lévőket. Fiataloknál is előfordul súlyos megbetegedés, időseknél is előfordulhat enyhébb megbetegedés, ezért mindenkinek oda kell figyelni a szabályok betartására” – jelentette ki Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője.

A járvánnyal kapcsolatos álhírterjesztés bűncselekmény és akár öt évig terjedő börtönbüntetéssel is sújtható.

Szűts Zoltán médiakutató úgy fogalmazott: „Abban a pillanatban, amikor másokat buzdít, hogy szabályokat ne tartsanak be, és olyan tanokat terjeszt, amelyek adott esetben veszélyesek lehetnek, és másnak egészségkárosodást okozhatnak, ott már az ő felelősségét egyértelműen meg lehet állapítani.”

Anita három gyermek édesanyjaként nem csak magáért, hanem a családjáért is felelős. A járványügyi szabályokat maximálisan betartják, és csakis hiteles forrásból tájékozódnak: „Én mindig azt szoktam nézni, hogy egyrészt egy cikket hol olvasok, tehát azt ki írta, és hogy van-e forrásmegjelölés, és ha van, akkor utánajárok annak, hogy ez a forrás valóban létezik-e. Merthogy van olyan, amikor az ember keres egy forrást, és aztán nincs, vagy nincs is forrásmegjelölés, és akkor azt már fenntartásokkal fogadom.”

Egészségünk védelmében rendkívül fontos, hogy a járvánnyal kapcsolatban csakis megkérdőjelezhetetlen, tudományos és szakmai tudáson alapuló közösségi oldalakról tájékozódjunk.

„A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapját kell követni, és ott olyan információk vannak és érhetőek el folyamatosan, amelyek valóban a járvánnyal, a vírussal, a fertőzés terjedésével, a betegség lefolyásával kapcsolatos valós információkat tartalmazzák” – hangsúlyozta Galgóczi Ágnes.

„A tapasztalatok szerint a fiatalokat könnyen beszippantják az internetes mozgalmak, ezért a szülőknek különösen résen kell lenniük. A gyerekek nagyon okosak és mindent hallanak. Sokkal többet, mint amit mi felnőttek gondolunk, és ha nem beszélünk velük arról, mi történik most a világban és körülöttük, akkor nagyon nagy félelmet érezhetnek” – tette hozzá.

A járványt véglegesen a koronavírus elleni oltóanyaggal lehet megállítani. A vakcina már belátható távolságban van – ezt Orbán Viktor mondta az M1-nek adott interjúban. A miniszterelnök hozzátette: Részleges megkönnyebbülés december-január környékén várható, a fellélegzés pedig áprilisra jöhet el.

„Most közelebb van a vakcina, mint tavasszal volt. Tehát a vakcina, az belátható távolságban van, és

a megoldás a vakcina. Ez egy olyan ellenség, akikkel szemben állunk, hogy valahogy meg kell ölni. Most csak korlátozzuk, meg lassítjuk, meg kikerüljük, de a megoldás az, hogyha megöljük. Ebben csak a vakcina tud nekünk segíteni.

Addig is saját érdekünkben és mások egészsége védelmében, mindenkinek be kell tartania a járványügyi előírásokat.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: