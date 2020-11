ÉLŐ: Az operatív törzs napi tájékoztatója

18 fővel szemben intézkedtek a rendőrök, mert nem viselték a közterületen a maszkot – mondta Kiss Róbert rendőr alezredes a koronavírus elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online tájékoztatóján.

Hangsúlyozta, hogy tömegközlekedési eszközökön, kiskereskedelmi egységekben és egyéb zárt tereken is ellenőrizték a maszkhasználatot, hetven esetben intézkedtek.

A kijárási tilalom megszegése miatt 327 esetben intézkedtek.

A kijárási tilalom alól mentesülést jelent a munkavégzés, de ehhez szükséges a munkáltató igazolása. Az igazolást az ellenőrzéskor át kell adni a rendőrnek. A munkáltató meg kell jelölje, hogy milyen célból szükséges munkavállalóinak a kijárási tilalom ideje alatt elhagyni az otthonaikat – húzta alá Kiss Róbert.

Kiemelten ellenőrzik a vendéglátó egységekre vonatkozó intézkedések betartását. Az elmúlt 24 órában három esetben kellett intézkednie a rendőröknek,

Jelenleg 5437-en vannak hatósági házi karanténban, közülük 3261-en használják az online ellenőrzésre fejlesztett mobilalkalmazást – tájékoztatott.

Gál Kristóf bejelentette, hogy csütörtök este

támadás érte a koronavirus.gov.hu weboldalt. A honlapot azóta helyreállították, és most már megfelelően működik.

5097 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 131 887 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 99 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2883 főre emelkedett, 29 802-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 99 202 fő. Az aktív fertőzöttek 24 százaléka, az elhunytak 26 százaléka, a gyógyultak 27 százaléka budapesti. 6690 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 518-an vannak lélegeztetőgépen – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos.

Müller Cecília azt javasolja, hogy a szabadban is mindenhol viseljünk maszkot. Ne a kiskapukat keressük, hanem ismerjük fel az egyéni felelősségünket, és tartsuk be a védelmi intézkedéseket.

Volt amikor „sikk volt szuperdolgozónak lenni” és betegen is munkába járni, ez azonban most halálos fenyegetést jelent, és a vírus terjesztése miatt hatalmas felelőtlenség. Ha betegek vagyunk, inkább maradjunk otthon, és pihenjünk – tette hozzá.

Újabb és újabb eljárásrendek kerülnek kiadásra, mivel a vírussal és a kezelésével kapcsolatos információk is bővülnek. Módosult páldául a kórházból való kiadatás rendszere is: most már a kiadatás alkalmával is használják az antigén alapú gyorstesztet.