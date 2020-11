Brüsszel nem tud mit kezdeni a járvánnyal, mégis diktálni akar

Az Európai Unió egészségbiztonsági kereteinek megerősítésére, valamint a kiemelt gyógyszerbiztonsági ügynökségek támogatására és válsághelyzeti felkészítésére vonatkozó javaslatot fogadott el az Európai Bizottság (EB). A programot Ursula von der Leyen, az EB elnöke jelentette be egy csütörtöki videókonferencián.

A Stella Kyriakides egészségügyért felelős uniós biztos által előterjesztett úgynevezett „egészségügyi unió” alappillérei:

✅Better coordination & planning

✅Better monitoring of infectious diseases

✅Revamped Agencies

✅A new 🇪🇺 BARDA for foresight & response to health threats

The first steps of a stronger #HealthUnion to tackle #COVID19 & for the future. pic.twitter.com/0UEfwGXsUH

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) November 11, 2020