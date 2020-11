Müller Cecília: A kórházban is elbúcsúzhat a hozzátartozó a haldokló betegtől

Megosztás Tweet



A kórházban lévő halálos betegektől a családtagok a koronavírus-járvány ideje alatt is elbúcsúzhatnak, hiszen ez az alaptörvényben rögzített jog – közölte Müller Cecília a koronavírus elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online tájékoztatóján.

A rendőrök megkezdték az új szabályok ellenőrzését – mondta Kiss Róbert rendőr alezredes, aki megköszönte, hogy az állampolgárok betartották az újonnan hozott szabályokat.

Magyarország egyelőre jó helyzetben van

Minden erőnkkel azon kell legyünk, hogy csökkentsük a kontaktusaink számát. Erre azért van szükség, mivel napjainkban már nem tudjuk, ki a fertőzött, és ki hordozza tünetmentesen a vírust – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Európában már számos ország a teljesítőképessége határához ért. Magyarország egyelőre jó helyzetben van. Hazánkban sokkal kevesebb a fertőzött és a vírusban elhalálozott is – emelte ki Müller Cecília. A betegek nagy többségénél enyhe lefolyású a fertőzés, otthonukban tudnak lábadozni. Azonban a számok folyamatosan emelkednek, így a betegek közül egyre többen kerülnek kórházba is. Az országos tiszti főorvos közölte: 3927 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, 126 790-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 87, többségében idős, krónikus beteg, az elhunytak száma 2784-re emelkedett. Az elhunytak között egy húszéves férfi is van. Az aktív fertőzöttek száma 94 704. 29 302-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek 24 százaléka, az elhunytak 27 százaléka, a gyógyultak 28 százaléka budapesti. 6426 koronavírus-fertőzött beteget ápolnak kórházban, közülük 486-an vannak lélegeztetőgépen. A magyar települések 85 százalék érintett a koronavírusban. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a fennmaradó településeken nem található fertőzött. Ezeken a településeken is lehet olyan ember, akinél tünetmenetesen jelentkezik a vírus. 10 600 szociális intézményből hat olyan intézmény van, ahol a már a tavaszi hullám ideje alatt is detektáltak fertőzöttet – fejtette ki az országos tiszti főorvos, aki a szociális munka napján köszönetet mondott a szociális intézményekben dolgozóknak. A kórházban fekvő halálos betegektől a családtagok a koronavírus-járvány ideje alatt is elbúcsúzhatnak, hiszen ez az alaptörvényben rögzített jog. A búcsúzás alatt a higiénés szabályokat fokozottan be kell tartani. Jelenleg addig szükséges a védőruha viselete, amíg a családtagok a kórházban tartózkodnak – hangsúlyozta Müller Cecília.

Rendőri intézkedések

A rendőrök 273 emberrel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megsértése miatt szerda este és csütörtök hajnalban –mondta Kiss Róbert a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a csütörtöki online sajtótájékoztatón.

Mint mondta, az elmúlt este és éjszaka kevesen voltak az utcákon, és az ellenőrzöttek zöme rendelkezett a kijáráshoz szükséges munkáltatói igazolással.

Az elmúlt 24 órában nyolc esetben azért intézkedtek a rendőrök, mert csoportosultak a közterületen.

Hét esetben azért intézkedtek, mert a tulajdonosok nem tartatták be a szabályokat. Egy esetben egy sörözőben intézkedtek, mivel az nem zárt be a rendelet ellenére sem, a vendéglátóhelyen öt vendég is tartózkodott.

A sörözőt 30 napra bezárták, a vendégek ellen szabályszegési eljárást indítottak.

Jelenleg 40 820-an vannak hatósági házi karanténban, közülük 1027-en használják az online ellenőrzésre fejlesztett mobilalkalmazást.

A rendőrök szerdán 2834 esetben ellenőrizték a hatósági házi karantén szabályainak betartását.