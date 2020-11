Az onkológiai műtétek változatlan rendben zajlanak - VIDEÓ

A legrosszabb forgatókönyvre is készülünk, vagyis az ellátórendszert tovább kell bővíteni a koronavírusos betegek fogadásár. Csak azokat a műtéteket halasztják el, amelyek kifejezetten halaszthatóak. Az első hullám idején a szakmai kollégiumok leírták, hogy mik ezek a beavatkozások. A sürgősségi eljárások nem tartoznak ide, és azok sem amelyek egészség károsodással járnának. Onkológiai, szív és érrendszeri ellátáshoz köthető eljárásokat továbbra is az eredeti időpontban végzik el.

A rendőrség továbbra is szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és szélsőséges esetben, be is zárathatják azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat – mondta Gál Kristóf az ORFK szóvivője az operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Országszerte a kijárási korlátozások megszegése miatt 19 esetben kellett intézkedniük a rendőröknek Kiemelten ellenőrizik a boltokat, vendéglátóhelyeket.

A védelmi intézkedések megszegése miatt 95 esetben intézkedtek és alacsony volt a figyelmeztetések és magas a bírságok aránya. A pénzbírságok átlagértéke 22 ezer forint volt – mondta.

A kormányzati koronavírus-portálon részletesen megtalálható adat szerint házi karatén megszegése miatt már több mint 3400 alkalommal intézkedtek, 2781 esetben a maszkviselés szabályainak megszegése, míg 13 alkalommal üzletekkel, vendéglátóhelyekkel, szórakozóhelyekkel szemben jártak el.