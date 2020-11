Koncentrált víruspermetezők a szelepes maszkok

3581 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 82 780-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 70 többségében idős, krónikus beteg, az elhunytak száma 1889-re emelkedett. 20 476-an pedig már meggyógyultak – közölte Müller Cecília.

Hozzátette, hogy 60 415 aktív fertőzöttet tartanak nyilván. Az aktív fertőzöttek 25 százaléka, az elhunytak 32 százaléka, a gyógyultak 28 százaléka budapesti. 4417 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 313-an vannak lélegeztetőgépen.

– emelte ki, és egyben megköszönte az orvosoknak, ápolóknak és egészségügyi dolgozóknak az állhatatos munkájukat.

Mivel egy rendkívül emelkedő tendenciának vagyunk tanúi, muszáj betartani a meghozott védelmi intézkedéseket. Mától életbe lépett a maszkviselés szigorítása, ennek értelmében már az éttermekben és a szórakozóhelyeken is viselni kell a maszkot – hangsúlyozta.

Az új szabályok értelmében az éttermekben csak addig vehetjük le a maszkot, amíg elfogyasztjuk a megrendelt ételünket. Abban az esetben viszont

Az orvosi és a textilmaszkok továbbra is megfelelőek, az egyszer használatos maszkokat azonban egy tüsszentés, köhögés után cserélni kell – közölte.

mivel egy tünetmenetes vírushordozó a szelepen keresztül koncentráltabban juttatja a levegőbe a vírust.

Arra kér mindenkit, aki a tüneteket észlel – köhög, tüsszent –, maradjon otthon, mert

A rendőrség hétfőtől nagyobb számban és sűrűbben ellenőrzi a maszkviselési szabályok betartását, valamint ezek megszegése esetén a szankciókat is szigorítja – közölte Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Az egyéni felelősség fontosságát hangsúlyozva azt mondta, aki nem tartja be a védelmi szabályokat, az nemcsak saját vagy családja egészségét kockáztatja, hanem bárkiét, akivel találkozik.

– mondta a szóvivő, hozzátéve, a cél azoknak a kiszűrése, akik a szabályokra „fittyet hányva” veszélyeztetnek másokat.

Elmondta: továbbra is a fokozatosság és az arányosság elve határozza majd meg a rendőri intézkedéseket. Hangsúlyozta: „elértünk egy olyan ponthoz, ahonnan – ha az enyhébb szankciók nem érik el a hatásukat, így a jogkövető magatartást nem tudják kiváltani – szigorúbb fellépés várható a kollégáimtól.”

A mostani jogszabályváltozás egyfajta többletterhet ró a kereskedelmi üzletek, a vendéglátóhelyek és a szórakozóhelyek üzemeltetőire is, mégis tőlük azt kérik, hogy a vendégeikkel tartassák be a szabályokat – mondta.

Hétfőtől kereskedelmi hatósági jogkörben eljárva a rendőrség az üzletekben is végezhet ilyen típusú ellenőrzéseket, egy szabálytalan üzletnél a rendőri intézkedést követő eljárás végén akár be is zárhatják az érintett üzletet – mutatott rá.

A hétvége adatait ismertetve Gál Kristóf elmondta: 174 rendőri intézkedésre volt szükség a maszkviselés szabályainak megsértése miatt. Ebből 41 alkalommal azért, mert nem vagy nem megfelelően viselte az utas a maszkot, 133 esetben pedig azért, mert a kereskedelmi üzletben vagy a kormányrendeletben meghatározott egyéb zárt helyen szegték meg a védelmi intézkedéseket.

A szabályszegők közül 97-et figyelmeztetésben részesítették, 37 emberre szabtak ki helyszíni bírságot, 40 embert pedig feljelentettek. A védelmi intézkedések szeptember 21-i bevezetése óta országosan 2363 rendőri intézkedésre volt szükség a szabályok be nem tartása miatt – tette hozzá.

A Magyarország területén átutazókat is ellenőrizték a rendőrök a hétvégén, az átutazási szabályokat megsértők közül két embert figyelmeztetésben részesítettek, 115 helyszíni bírságot szabtak ki és egy átutazót feljelentettek.

Az elmúlt három napon 11 508 hatósági házi karantént rendeltek el, ebből 3068-at határátkelőknél. Jelenleg 29 750 emberrel szemben van érvényben ilyen korlátozó intézkedés. Közülük 1830-an vállalták, hogy a hatóságok elektronikusan, mobiltelefonos applikáció segítségével ellenőrizzék azt, hogy betartják-e a karanténszabályokat.

A rendőrség emellett 38 520 helyszíni ellenőrzést tartott a hétvégén a hatósági házi karanténban levőknél, két embert figyelmeztetésben részesítettek, négy embert helyszíni bírsággal sújtottak, 115 esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek – mondta Gál Kristóf.