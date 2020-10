A fertőzések számával a mintavételek száma is emelkedik – VIDEÓ

Megosztás Tweet



Arra kérik az embereket, hogy a közösségi érintkezés elkerülése érdekében maradjanak távol a zsúfolt helyektől.

A hétvégén fokozottan ellenőrzik a maszkviselés betartását

Hétfőtől szigorodnak a maszkviselési szabályok, szélesebb körben lesz kötelező a maszkviselés. A jelenleg is hatályban lévő helyszíneken kívül a kormány a vendéglátásra és a szórakozóhelyekre is kiterjeszti a maszkviselési kötelezettséget, ami vonatkozik a sportlétesítmények vendéglátóegységeire is – mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese.

Kiss Róbert hozzátette:

a szabályok megszegése esetén a kormányszervek dönthetnek a vendéglátóhelyek bezárása mellett is dönthetnek.

Az elmúlt 24 órában a védelmi intézkedések megszegése miatt 69 esetben intézkedtek a rendőrök. A tömegközeledési eszközökön nem vagy nem megfelelően viselt maszk miatt 16-szor léptek fel, 14 esetben figyelmeztetést alkalmaztak 2 személy esetében feljelentést tettek.

Kiss Róbert alezredes közölte, hogy a maszkviselés szabályainak megsértéséért a törvény szeptember 21-ei hatályba lépése óta 696 emberrel szemben történt intézkedés.

Hangsúlyozta: a rendőrök a hétvége óta fokozottan ellenőrzik a maszkviselést az üzletekben és bevásárlóközpontokban. Emiatt kedden 53 esetben intézkedtek, 26 embert figyelmeztettek, 13 helyszíni bírságot szabtak ki és 14 szabálysértési feljelentést tettek. A szeptember 21. óta történt 2119 intézkedés nagy része, 1776 figyelmeztetéssel zárult.

A tranzitforgalom szabályainak megszegése miatt egy embert figyelmeztettek és 38 helyszíni bírságot róttak ki.

Tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában 3669 hatósági házi karantént rendeltek el, köztük 508-at a Magyarországra érkezők esetében. A rendőrség kedden 11 823 esetben ellenőrizte a karanténszabályok betartását.

Galgóczi: Kerüljék a zsúfolt helyeket és kérjék az influenza elleni oltást

Jelenleg 21 385 hatósági karantén van érvényben, és 1193-en használják az ellenőrzést szolgáló mobiltelefonos alkalmazást.

68 127-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 1634-re emelkedett, 17 469-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 49 024. Az aktív fertőzöttek 27 százaléka, az elhunytak 34 százaléka, a gyógyultak 29 százaléka budapesti – közölte Galgóczi Ágnes a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online tájékoztatóján csütörtökön.

Kórházban 3197 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 255-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 25 585-en vannak, a mintavételek száma 1 032 942.

A fertőzések számával a mintavételek száma is emelkedik.

Fontos mindenki egyéni felelőssége abban, hogy a hétköznapjainkat a vírus ne bénítsa meg

– emelte ki. Arra kérte az embereket, hogy a közösségi érintkezés elkerülése érdekében kerüljék a zsúfolt helyeket.

Az influenzaoltóanyagot folyamatosan szállítják az orvosokhoz – hangsúlyozta.

A kisgyermekek számára biztosított oltóanyag szintén elérhető lesz a háziorvosoknál. Természetesen az oltásoknak számos mellékhatása lehet, szédülés, láz émelygés vagy russzullét, de ezek az esetek többségében mindig maguktól oldódnak.

