Lehet újabb hulláma a vírusnak

Továbbra is felszálló ágában van a koronavírus-járvány. Továbbra is az egyéni felelősség a legfontosabb, az, hogy betartsuk az előírásokat, kerüljük a zárt, zsúfolt helyeket, tömegben viseljünk maszkot. Erre mindaddig szükség lesz, ameddig nem lesz meg a koronavírus elleni vakcina.

Továbbra is felszálló ágában van a koronavírus-járvány. Az elmúlt napokban folyamatosan kétezer fölött volt a fertőzöttek száma, illetve az elhalálozások száma is megugrott, negyven és hatvan körül ingadozott a koronavírusban elhunytak száma is.

Továbbra is az egyéni felelősség a legfontosabb, az, hogy betartsuk az előírásokat, kerüljük a zárt, zsúfolt helyeket, tömegben viseljünk maszkot – mondta Szlávik János infektológus, a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Hozzátette, ez azért is fontos, mert

a tapasztalat azt mutatja, a megfertőződött emberek nagy többsége nem kerülte a nagy rendezvényeket, megbetegedése előtt zsúfolt helyen tartózkodott.

Elmondta, az újfajta kezelési módokat, mint a remdesivir alkalmazását is klinikai körülmények között kell végezni. Hozzátette, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a megfelelő módon, a megfelelő időben alkalmazva ezek a készítmények hasznosak lehetnek a betegek kezelésében, mihamarabbi felépülésében. Ez azért is számít óriási előrelepésnek mert sajnos még más megoldás, gyógymód, készítmény nincs a koronavírus ellen.

Emlékeztetett arra is, hogy alig van olyan betegség, fertőzés, amit tabletták, gyógyszerek segítségével végleg el tudnak tüntetni az emberi szervezetből. A legtöbb gyógyszer csak gátolni tudja a vírusok, baktériumok szaporodását.

Az egyetlen megelőzési módja a koronavírusnak a vakcina lesz,

amelyet világszerte óriási erőfeszítések árán fejlesztenek – mondta. Hozzátette, hogy a jövőben elkerülhető legyen a tömeges megfertőződés a koronavírussal, ahhoz arra lesz szükség, hogy a lakosság legalább 50-60 százaléka beadassa a koronavírus-elleni hatóanyagot. Erre Szlávik János lát esélyt, már abból is kiindulva, hogy idén óriási a kereslet az influenza elleni oltóanyag iránt is.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

