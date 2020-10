Hétfőtől már csak két család találkozhat Németországban

Újabb szigorítások lépnek életbe november 2-ától a járvány miatt Németországban. Be kell zárniuk a vendéglátóhelyeknek, készételt csak elvitelre adhatnak ki, de a színházakra, az operákra és a koncerttermekre is lakatot tesznek. A kisboltok, az általános iskolák és az óvodák azonban továbbra is működhetnek – állapodott meg Angela Merkel kancellár a tartományi vezetőkkel szerdán.