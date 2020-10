Mi történik, ha valaki lázasan fennakad egy hőkapun?

A koronavírus-járvány második hullámában egyszerre kell biztosítani a gazdaság működőképességét és az óvintézkedések betartását. Ez komoly gyakorlati problémákat vet fel, a tömeges, rutinszerű, adott helyszínen, rövid időn belül elvégezhető testhőmérséklet-ellenőrzés egyetlen valós lehetősége pedig a lázmérés. A kézi testhőmérséklet-mérés nem alkalmas az igények kiszolgálására, a hőkapuk viszont többek közt számlálásra, automatikus riasztásra, sőt akár arcfelismerésre is képesek, derül ki az az iTeam Holding Zrt. közleményéből.

Gulyás Kovács Gergely, a társaság igazgatótanácsának elnöke szerint a valós időben elvégezhető ellenőrzés egyetlen lehetősége a koronavírus esetében a lázmérés. A szakember szerint az egyéni, kézi testhőmérséklet-mérés nem alkalmas a tömeges igények kiszolgálására, mert nagy humánerőforrást igényel, lassú és kis áteresztőképességű, továbbá a kartávolság miatt a személyzetre nézve is egészségügyi kockázattal jár.

„A testhőmérséklet-mérés technológiája minden esetben a szükséglethez, a kockázatokhoz, valamint az infrastrukturális- és gazdasági lehetőségekhez igazodjon, figyelembe véve a prioritásokat, egyedi igényeket. Az automatizált testhőmérséklet-mérő berendezések széles palettája elérhető hazánkban is, az olcsóbb árfekvésűek már önmagukban megtérülnek azáltal, hogy kiváltják, vagy csökkentik az állandó kezelőszemélyzet jelenlétét. A komolyabb rendszerek például számlálásra, automatikus riasztásra, valamint arcfelismerésre is képesek, amelyek így egyben biztonságtechnikai megoldást is nyújtanak”