Müller Cecília: A koronavírust könnyebben elkapja, aki légúti betegségben szenved, ezért jobb elhagyni a dohányzást

Megosztás Tweet



Ha valaki átesett a koronavírus-fertőzésen, de már három napja tünetmentes és tíz nap eltelt a betegség észlelése óta, akkor gyógyultnak lehet nyilvánítani. Az országos tiszti főorvos szerint azonban a gyógyultak számára is ajánlott az influenza elleni védőoltás.

A WHO szerint Magyarország a középmezőnyben foglal helyet

Mivel a járvány második hullámának a felszálló szakaszában vagyunk, ismételten nőtt a pozitív fertőzöttek száma. 1478 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, hétfő reggelre, ezzel 47 768 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma – ismertette az országos tiszti főorvos.

Rendkívül fontos, hogy az emberek betartsák a jogszabályokat, hogy mindenki fokozott fegyelemmel és figyelemmel viselkedjen. A WHO elemzései alapján európai kitekintésben mind a fertőzöttek, mind az elhunytak számát tekintve a középmezőnyben van Magyarország – mondta Müller Cecília.

A pandémia kezdete óta 47 768 fő betegedett meg Magyarországon, és 14 312-en már meggyógyultak.

Mindnyájunk felelőssége a közös védekezés – mondta Müller Cecília. 1896 koronavírusos beteget kezelnek a kórházakban, közülük 188-an vannak lélegeztetőgépen – tette hozzá.

Nem jelenthet túl nagy problémát, ha valaki középsúlyos vagy súlyos állapotban kerül kórházba,

hiszen egyre több a hasznos tapasztalat, tudás a vírussal kapcsolatban.

Felhívta a figyelmet a maszkviselés, a kézmosás és a környezetünk rendben tartásának a fontosságára.

Az elhunytak életkora 49 évtől 92 éves korig terjed,

és minden esetben valamilyen krónikus betegsége volt már az elhunytaknak. Müller Cecília a Covid-megbetegedéshez vezető okok közül kiemelte a légzőszervi megbetegedéseket, amelyek magasabb kockázatot jelentenek, ezért fontosnak nevezte a dohányzás elhagyását.

Feltétlenül szükséges legalább az influenzavírus ellen védekezni, hiszen azoknál a betegeknél, akik az influenza mellett koronavírussal is megfertőződnek, szövődmények léphetnek fel. Ezért ők éljenek a kormány által biztosított lehetőséggel, az ingyenes influenza elleni védőoltással. További oltóanyagot szereztek be, hogy mindenki számára teljeskörűen biztosítani tudja az egészségügyi rendszer a vakcinát – számolt be Müller Cecília.

Az operatív törzs eddig 40 óvodában és 17 iskolában rendelt el oktatási szünetet.

Új lehetőségek a diagnosztikában

Az országos tiszti főorvos elmondta, hogy tavasz óta számos új diagnosztikai lehetőség nyílt meg, a kutatócsoportok antigénalapú teszteket fejlesztettek ki. Ezek nem a betegség lefolyását igazolják, hanem a PCR-hez hasonlóan az aktuális fertőzöttségi állapotot mutatják ki. Több ilyen teszt létezik, több gyártótól, és ezeket a Nemzeti Népegészségügyi Intézet laboratóriumában bevizsgálták – hívta fel a figyelmet Müller Cecília.

A pozitív antigénalapú gyorstesztek eredményeit az antigénalapú laboratóriumi tesztek is beigazolták,

ezért már a mentőben megtörténhet a hiteles koronavírus-vizsgálat, így mire a beteg a kórházba ér, már pontosan tudják az orvosok, hogy Covid-beteggel van dolguk.

64 esetben kellett hazaküldeni a vendégeket

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, hogy Ausztriába kizárólag PCR-alapú negatív teszt esetén van lehetőség a belépésre. Magyarországról korlátozás nélkül lehet utazni Ausztriába.

A koronavírus elleni védekezést biztosító jogszabályok hatályba lépése óta 543 személlyel szemben intézkedett a rendőrség a szájmaszk nem vagy nem megfelelő viselése miatt.

Az elmúlt hétvégén 54 rendőri intézkedés történt, ezek nagy része figyelmeztetéssel zárult,

öt fővel szemben rendőrségi feljelentést tettek – tette hozzá az operatív törzs vezetője.

A vendéglátóhelyeken tapasztaltak olyat, hogy a 11 órai köztelező zárási idő után még vendégek, illetve a személyzet is ott tartózkodott. Összesen 64 rendőri intézkedés történt a vendéglátóhelyek nyitvatartása ügyében. Az elmúlt hétvégén 23 926 ellenőrzést végeztek az éttermekben és bárokban. A házi karanténban lévő személyek száma meghaladja az 5100-at.

Piacokon is vegyék fel a maszkot!

Müller Cecília újságírói kérdésre kifejtette, hogy a gyerekektől nem várható el a szájmaszk helyes használata napi több órán keresztül. Ugyanakkor a magyar oktatási-nevelési intézményekre vonatkozó rendelkezések természetesen érvényesek. Fontosnak nevezte, hogy a diákok megértsék, miért történnek ezek az intézkedések, és akkor együttműködést várhatunk tőlük. A gyermekek egészségének megőrzése a legfontosabb – fogalmazott az országos tiszti főorvos. Köszönetet mondott a szülőknek azért, hogy ezzel is segítik a hatóságok munkáját.

Müller Cecília nagyon fontosnak nevezte, hogy az idős emberek, illetve

akik légúti megbetegedésben szenvednek, mindenképp viseljenek maszkot szabad téren, de a piacokon, vásárcsarnokokban is.

Ezeken a helyeken ugyanis az emberek fokozott közelségben vannak egymáshoz.

Tíz nap tünetmentesség után mindenki gyógyultnak tekinthető

Ha valaki átesett a koronavírus-betegségen, de már három napja tünetmentes és tíz nap eltelt a betegség észlelése óta, akkor gyógyultnak lehet nyilvánítani. Bizonyos esetekben azonban a gyógyulási időszak orvosi tanácsra meghosszabbítható – hívta fel a figyelmet Müller Cecília. Az országos tiszti főorvos szerint azonban

a gyógyultak számára is ajánlott az influenza elleni védőoltás

felvétele.

Az RTL Klub kérdésére, miszerint Magyarország a járvány második hullámában lakosságarányosan az egyik legrosszabb helyzetben lévő ország, Müller Cecília kijelentette: ez nem igaz, a kijelentés nem helytálló. A WHO adatai szerint Magyarország az európai középmezőnyben van, hiszen a fertőzöttek számát tekintve a 10., a halálozási arányt tekintve pedig a 17. helyen áll az ország.

A halottak napjával, illetve a temetőlátogatásokkal kapcsolatban Müller Cecília megerősítette, hogy a korábbi ajánlások maradnak érvényben: el kell kerülni a csoportosulást. Azok,

akik egy háztartásban élnek, együtt látogathatnak el a temetőkbe is.

Sok család ilyenkor találkozik a távolabb élő szeretteikkel. Az országos tiszti főorvos arra kérte az embereket, hogy ilyen esetben – egymás védelme érdekében – továbbra is tartsák meg a másfél méteres ajánlott szociális távolságot. Különösen a tömegközlekedési eszközzel a temetőkbe érkezők figyelmét hívta fel arra, hogy vigyenek magukkal szájmaszkot és kézfertőtlenítő szert, és használják is.

A lélegeztetőgépen lévő betegek felgyógyulási arányával kapcsolatos kérdésre Müller Cecília elmondta, ne ijedjünk meg, ha valaki középsúlyos állapotban kórházba kerül. Szlávik János főorvostól származó információkra hivatkozva azt mondta, hogy a betegek mintegy 50 százaléka lekerül a lélegeztetőgépről, ami kifejezetten jó aránynak számít.

A címlapfotó illusztráció.