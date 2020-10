Az idősotthonok kevesebb mint 4 százalékában van jelen a koronavírus

Ezt az intézkedést továbbra is fenntartják. Az említett

60 intézményből 12-ben csupán egy beteg van.

A téli hónapokban kevesebbet mozgunk, többet vagyunk beltérben, és a táplálkozásunk is változik ebben az időszakban. Azonban a járvány idején fontos, hogy odafigyeljünk a rendszeres, egészséges táplálkozásra. Lehetőség szerint minél több zöldséget, gyümölcsöt és megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszunk – emelte ki Müller Cecília.

Hozzátette: szükségessé válik a szintetikus vitaminok bevitele is, mert a tél folyamán a gyümölcsökben a természetes vitaminok lebomlanak.

Fontos az is, hogy a friss levegőn tartózkodjunk, ott mozogjunk. Napi 30 perces kültéri testmozgás hozzájárul az egészségünk karbantartásához. 1998-ban az influenza járvány idején már lejegyezték, hogy

a heti háromszori mozgás csökkentette az elhalálozás mértékét.

Müller Cecília a szociális távolságtartás betartására is felhívta a figyelmet. Barátainkkal, rokonainkkal akár a telekommunikációs eszközökön is tudjuk tartani a kapcsolatot. Most az egészség a legfontosabb – jelentette ki.

Aktív koronavírus-fertőzötteket nem lehet beoltani az influenza elleni védőoltással – válaszolta újságírói kérdésre Müller Cecília.

Kiemelte: összeállítottak egy mesegyűjteményt gyerekek számára, ami segítheti a szülőket abban, hogy továbbra is fenntartsák a fiatalokban az éberséget, hogy továbbra is betartsák a higiénés szabályokat.

Tovább érvényesek a személyi okmányok

A kormány úgy határozott, hogy a március-június hónapok között

lejárt személyi okmányokat december 15-ig meghosszabbítja

– közölte Kiss Róbert rendőr alezredes.