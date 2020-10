Megosztás Tweet



Az elmúlt heti járványügyi adatokat összehasonlítva az az előttivel elmondható, hogy továbbra is nő a fertőzöttek száma. Cikkünk frissül.

A fiatalabbak közül kerül ki a legtöbb új fertőzött

Újabb 818 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 32 298 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 20 beteg, így az elhunytak száma 853 főre emelkedett, 8 723-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 22 722 fő. Az aktív fertőzöttek 35 százaléka, az elhunytak 50 százaléka, a gyógyultak 34 százaléka budapesti. 627 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 37-en vannak lélegeztetőgépen – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Hozzátette az elhunytak mindegyike küzdött valamilyen alapbetegséggel.

A járvány második hulláma zajlik Európa és világszerte,

minden országban nő a napi fertőzöttek száma.

Az elmúlt heti járványügyi adatokat összehasonlítva az az előttivel elmondható, hogy továbbra is nő a fertőzöttek száma – mondta Müller Cecília. A 20-29 éves korosztályban volt eddig a legtöbb fertőzött. Az elmúlt héten többen betegedtek meg a 29-60 éves korosztályból.

A 14 éven aluliaknál továbbra is alacsony a fertőzöttek száma.

Minden korosztály érintett a fertőzésben csak éppen más-más mértékben. A járvány kezdete óta a jellemzően a fővárosban és Pest megyében volt a legtöbb fertőzött – mondta az országos tiszti főorvos. Ez azért lehet, mert

ahol sűrűbben laknak ott értelemszerűen nagyobb az esélye a megbetegedésnek.

Bács-kiskun Békés és Tolna megyében van a legkevesebb fertőzött.

Fontos, hogy egyszerre hányan fertőződnek meg és ezzel mekkora teher hárul az egészségügyre. Éppen ezért sokat számít, ha fegyelmezetten betartjuk a megfelelő higiénés szabályokat. Ahogy az első hullám alatt is működött az együttműködés, úgy most is működjön – kérte.

A Romániába utazó magyarokra azonnali karantén vár Azok a magyar állampolgárok, akik Romániába utaznak karanténba kell vonulniuk – mondta Kiss Róbert rendőr alezredes. Nem megfelelő maszkviselés miatt több esetben kellett intézkedjenek a rendőrök – tette hozzá. Az elmúlt 24 órában a rendőrök több mint tízezer házi karatéban lévő egyént ellenőriztek. Ebben a pillanatban 2088 személynek kell kötelező hatósági házi karanténban lennie.

