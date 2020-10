Álhírgyár kontra valóság: a koronavírus-tesztelés

Megosztás Tweet



Világszerte nő a koronavírus-fertőzések száma, a járványnál azonban még gyorsabban terjednek az ezzel kapcsolatos álhírek, amiért az ellenzéki politikusok is sokat tesznek. Legújabban az ingyenes koronavírus-tesztet hiányolják és a tesztek mennyiségét keveslik, pedig az orvos által előírt tesztelés most se kerül pénzbe, a régióban pedig jól áll Magyarország az egy főre jutó tesztek számában.

Az álhírek egy része a közösségi oldalakon születik, de jól látható, hogy ellenzéki politikusok is eszközként használják a járvánnyal kapcsolatos hamis állításaik terjesztésére. Lehetetlen volna számba venni az összes politikai célokat szolgáló álhírt, ami március óta napvilágot látott, ezért nézzük meg a két legaktuálisabbat, amit Gyurcsány Ferenc is rendszeresen felemleget: az ingyenes tesztelés követelése és, hogy a kormány nem tesztel eleget, hiszen nyugaton, de még a szomszédos országokban is sokkal több embernél végeznek koronavírus-tesztet.

Az első követeléssel olyat próbál elérni az ellenzék, amit a kormány már megvalósított. A koronavírus-tesztelés, amennyiben háziorvos rendeli el, minden esetben ingyenes. Akkor kell fizetni a tesztelésért, ha valaki anélkül, hogy tüneteket észlelne magán, szeretne vírustesztet végeztetni. A kormány erre az esetre pedig hatósági árazást vezetett be, azzal a céllal, hogy ezen senki ne tudjon "nyerészkedni".

A tesztek mennyiségére vonatkozó állítás pedig jól mutatja, hogy ha rémhírek terjesztéséről van szó, akkor az ellenzéki politikusokat az egyértelmű statisztikai adatok se állíthatják meg. Állításukkal szemben a valóság ugyanis az, hogy Magyarországon több tesztet végeznek, mint a legtöbb környező országban.

A szeptember 28-i állapot szerint hazánkban naponta 1,06 teszt jut ezer főre. Ez az érték Szlovákiában 0,88, Szerbiában 0,89, Ukrajnában 0,55, Romániában pedig ugyanannyi, mint Magyarországon. Horvátországban és Szlovéniában 1000 főre vetítve 1,18, Ausztriában pedig 1,76 tesztet végeznek naponta.

Való igaz, hogy vannak olyan nyugat-európai országok, ahol jóval több teszt készül. Franciaországban például az egyik legtöbb tesztet végzik a világon. De az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy ott több nap várakozás után lehet tesztelésre eljutni és Párizsban akár 20 napot is kell várni az eredményre.