Szavazzon! Ön szerint mikorra győzi le a világ a pandémiát?

Az elmúlt huszonnégy órában 476 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 10 191 nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 630. Az aktív fertőzöttek száma 5571. 3990-en pedig már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek 43 százaléka, az elhunytak 59 százaléka, a gyógyultak 42 százaléka budapesti. 234 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük tizenegyen vannak lélegeztetőgépen.

Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, a második hullám hazánkat is elérte, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása.

Arra vagyunk kíváncsiak, Ön szerint mikorra győzi le a világ a pandémiát?

A szavazás hétfőn, szeptember 13-án 16 órakor zárul.

A címlapfotó illusztráció.