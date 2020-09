Két további ország vakcinája kerülhet forgalomba idén

Felfüggesztették az AstraZeneca gyógyszergyár koronavírus elleni vakcinájának tesztelését, miután az egyik alanynál súlyos egészségügyi problémák léptek fel. Az elmúlt hetekben több gyártó is jelezte, már a tömeges tesztelés fázisában tart a védőoltásával. Az Egyesült Államoknak és Kínának is van már olyan készítménye, amiből nagy szerencsével akár már idén is védőoltás lehet. Oroszország pedig már a piaci bevezetésénél tart a Szputnyik–V elnevezésű vakcinával.

Az AstraZeneca cég által fejlesztett gyógyszert közel ötvenezer emberen tesztelték, és csupán egyetlen embernél alakult ki gerincvelő-gyulladás – mondta Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont virológiai kutatócsoportjának a vezetője. Hozzátette, egyelőre azonban még nem tudjak mi okozta a gyulladást, lehet, hogy a vakcina mellékhatása, de az is lehet, a gyógyszertől függetlenül alakult ki. A fejlesztők bíznak abban, hogy az utóbbiról van szó.

Azt is elmondta, hogy a gyógyszer jól vizsgázott az első két klinikai fázisban, a legígéretesebb vakcinák között szerepelt. Így reménykednek abban, hogy kiderül, csak eseti megbetegedés volt-e, és folytathatják tovább a fejlesztést.

