Visszaesett az új koronavírusos esetek száma hazánkban

178 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 6139 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy 68 éves idős beteg, az elhunytak száma így 615 főre emelkedett, 3761-en pedig már meggyógyultak – tájékoztat a koronavirus.gov.hu. Mindeközben meghaladta a 25 milliót a világban regisztrált összes eset száma.

Az aktív fertőzöttek száma 1763 fő. Az aktív fertőzöttek 42%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 103 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen.

Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása – hívja fel a figyelmet a koronavirus.gov.hu.

(Forrás: koronavirus.gov.hu)

Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (2700) és Pest megyében (869) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Fejér (435), Komárom-Esztergom (334), Zala (286), Borsod-Abaúj-Zemplén (186), Veszprém (179), Hajdú-Bihar (185) és Csongrád-Csanád megye (176). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Békés (25).

Európában a járvány második hulláma elkezdődött, ezért szeptember 1-jétől ismét szigorodnak a külföldről való beutazás feltétételei, alapszabály szerint külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére, a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak pedig kötelező a 14 napos hatósági házi karantén. A közelgő iskolakezdés kapcsán kiemelten fontos a szülők és a pedagógusok felelőssége; tünetes, beteg gyermeket most nem szabad iskolába, óvodába engedni.

Továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön

– emlékeztet a tájékoztató oldal.

Az együtt szórakozó fiatalokat kérjük, hogy ne igyanak közös üvegből, és ők is tartsák az általános óvintézkedéseket. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be.

Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, baráti, családi és egyéb találkozókra, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát

– szólít fel a koronavirus.gov.hu.

Ha mindezeket betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés terjedését és a további korlátozó intézkedések bevezetését – teszik hozzá.

Már 25 143 428 ember megfertőződött világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 845 414, a gyógyultaké pedig 16 557 295 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem hétfő reggeli összesítése szerint. Egy nappal korábban 24 996 456 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 842 499, a gyógyultaké pedig 16 409 757 volt. A fertőzés 188 országban és régióban van jelen.

A vírus továbbra is az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 5 995 968 fertőzött volt (A Reuters hírügynökség szerint már meghaladta a hatmilliót is), 183 057-en haltak meg, és 2 153 939-en gyógyultak meg.