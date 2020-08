A környező országhoz képest továbbra is alacsony a fertőzések száma Magyarországon

Megosztás Tweet



A reggeli adatok szerint egy nap alatt 73 új fertőzöttet regisztráltak itthon. Ilyen magas napi esetszám utoljára május elején volt. A környező országokhoz képest hazánkban még így is alacsony a fertőzésszám. A betegek egy része a külföldről hazaérkezők közül kerül ki, vagyis a legnagyobb veszélyt továbbra is a vírus behurcolása jelenti. A kormány a héten dönt az új, várhatóan az eddigieknél szigorúbb utazási szabályokról – közölte az M1 Híradója.

Az egyik debreceni idősek otthonában egy hete derült ki, hogy az egyik lakó koronavírus-fertőzött, ezután az intézményben több mint négyszáz tesztet végeztek. Ennek eredményeként másik három idősnél és egy dolgozónál állapították meg a fertőzést. Papp László, a város polgármestere közölte: mindannyiuknak enyhe tüneteik vannak vagy teljesen tünetmentesek.

„Elmondhatjuk azt, hogy Debrecen időben lépett. Az országban elsőként rendeltük el a korlátozást, a kijárási és látogatási korlátozást az intézményeinkben, és remélem, hogy ezáltal sikerült is megfékezni vagy megakadályozni azt, hogy az intézményen belül a vírus az komolyabb veszélyhelyzetet generáljon” – mondta Papp László.

A környező országokhoz képest továbbra is alacsony a fertőzésszám Magyarországon.

A betegek egy része a külföldről hazaérkezők közül kerül ki. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az M1-en azt mondta: ha ezek az emberek nem tartják be a karantént, veszélyeztetik a környezetüket.

„A koronavírus tüneteire figyelni kell, és nagyon-nagyon szigorúan kell azt venni, hogy ha valaki külföldről jön haza, még akkor is, ha esetleg zöld besorolású országból. Ha belázasodik, lázas, köhög, akkor egészen egyszerűen gondolni kell arra, hogy esetleg koronavírus-fertőzött lehet, és érdemes a tesztet megcsináltatni. Ma már Magyarországon több mint száz helyen lehet tesztet csináltatni” – mondta.

Lazult a fegyelem a tömegközlekedési eszközökön

Az elmúlt időszakban országszerte lazult a fegyelem a tömegközlekedési eszközökön. Hónapok óta kötelező a maszk viselése, sokan mégsem hordják azt. A rendőrség ezért kiemelten ellenőrzi a szabályok betartását. Azt ígérik, hogy elsősorban figyelmeztetnek, de akár helyszíni bírságot is kiszabhatnak.

Jelenleg 64 fertőzötett ápolnak kórházban, közülük heten vannak lélegeztetőgépen. A legsúlyosabb betegek kezelésében sikerrel alkalmazzák a vérplazma-terápiát.

Az Országos Vérellátó Szolgálat most ismét donorokat keres.

„Jövő héten folytatódik a program. Nyáron mi is adtunk pici lehetőséget megpihenni a donoroknak, hiszen ők egy nehéz betegségen átesett, szerencsére gyógyult emberek, de jövő héten már egyeztetett időpontban újra jönnek közülük vért adni” – fogalmazott Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese.

A legfrissebb adatok szerint 73 fővel nőtt a koronavírusban megbetegedettek száma. Ennél magasabb napi fertőzésszám utoljára május 2-án volt. Jelenleg 940 aktív fertőzött van az országban.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere azt mondta: elindult a fertőzésszámok emelkedése, ezekre a változásokra pedig a kormány reagálni fog. Az embereket arra kérik, hogy továbbra is legyenek fegyelmezettek. Amennyire lehetséges el kell kerülni a vírus behurcolását a fertőzött országokból, és nagyon fontos a fegyelmezett viselkedés, a távolságtartás, adott körülménynek között a szájmaszk viselése – hívta fel a figyelmet.

A kormány ezen a héten tárgyal a további intézkedésekről. Orbán Viktor miniszterelnök a múlt héten a Kossuth Rádióban arról beszélt: korábban bevezették az egyes országok fertőzés szerinti osztályozását, de szeptember 1-jétől nem lehet fenntartani ezt a rendszert, ezért további szigorítások lesznek a határokon.

Meredeken növekszik a fertőzésszám Spanyolországban

Spanyolországban újból drámai helyzet kezd kialakulni amiatt, hogy meredeken növekszik a koronavírus-fertőzött betegek száma. Már több mint 412 000 fertőzöttet regisztáltak az országban.

Egyetlen nap alatt pedig 2400 új esetet jelentettek, ez a szám ismét a legmagasabb Európában.

Az egészségügyi intézmények országszerte utasítást kaptak arra, hogy idős betegeket ne vegyenek fel – hangzott el az M1 Híradójában.

A legnagyobb madridi kórház már csak a sürgős eseteket fogadja, és kizárólag az életmentő műtéteket végzik el az orvosok. Pedro Sánchez miniszterelnök kedden jelentette be, hogy a kormány a hadsereget is beveti a vírus elleni harcban: a tervek szerint kétezer katona segíti majd a kontaktkutatást.

A közelgő iskolakezdéssel kapcsolatban is bizonytalan a helyzet. A járványügyi rendelkezésekről a spanyol kormány csütörtökön dönt. Ami már biztos, hogy egyes térségekben, így Katalóniában már csökkentették az iskolai osztályok létszámát, és ötszázezer vírustesztet küldenek az oktatási intézményekbe. A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta: az iskolaévnek a tervek szerint kell elkezdődnie.

Pedro Sánchez a keddi kormányülés után azt is bejelentette: nem járul hozzá egy újabb országos lezárás elrendeléséhez, de a tizenhét autonóm tartomány kormánya saját hatáskörben elrendelhet lezárást, ha indokoltnak tartja. A bejelentés nagy felháborodást váltott ki. Az autonóm közösségek ugyanis úgy érzik, hogy a szocialista miniszterelnök ezzel gyakorlatilag áthárította rájuk a védekezés minden felelősségét.

Máshol sem jobb a helyzet

Franciaországban sem sokkal jobb a helyzet. Augusztusban ugrásszerűen megnőtt a megbetegedések száma. Az elmúlt egy hétben minden nap négyzezer felett volt az új betegek száma. Ráadásul a vírus minden korosztályt érint. Aggasztó, hogy a legjelentősebb növekedést a 40 év alatti felnőttek között figyelték meg.

Olaszországban pedig még ennél is fiatalabbakat érint a második hullám, a fertőzöttek átlagéletkora 30 évre csökkent.

Itt is harmadik hete folyamatosan emelkedik a koronavírus-fertőzöttek száma. Július elején volt olyan rossz a helyzet, mint most. Az új esetek több mint 20 százalékát külföldről hazatérő nyaralók vitték be Olaszországba.

Világszerte már több mint 23,9 millió fertőződöttet tartanak nyilván.

Keleten is romlik a helyzet. Három hónappal az újranyitásuk után Dél-Korea fővárosában ismét bezárnak az iskolák a koronavírus-fertőzöttek magas száma miatt.

Információk szerint hongkongi kutatók azt állítják, bizonyítékuk van arra, hogy az is újra elkaphatja a koronavírust, aki már átesett a betegségen. Egy 33 éves férfit négy hónappal az első fertőzése után most az új koronavírus egy másik törzse támadta meg. A férfi Spanyolországban járt, ott fertőződött meg ismét.

A címlapfotó illusztráció.