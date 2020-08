Németország a koronavírust felhasználva kényszerítené rá a tagállamokra a totális uniót

Megosztás Tweet



A német házelnök interjút adott a Neue Westfälische német lapnak. Az interjúban többek között arra tesz célzást, hogy a koronavírus-krízis politikailag éppen időben érkezett az Európai Unió és Németország szempontjából, mert így a válságkezelés ürügyén átüthetők olyan régóta vitatott intézkedések, amelyek korábban fennakadtak a tagállami és az össztársadalmi rostán. Ahogyan a korábbi pénzügyminiszter, jelenlegi házelnök, Wolfgang Schäuble az interjúban elmondta: „A koronakrízis nagy esély Európának. A reformokkal, a változtatásokkal való szembenállás a krízis idején csökken. A gazdasági uniót – amit politikailag eddig nem tudtunk elérni – most megvalósíthatjuk.” A házelnök kijelentéseiről, az Európai Unió germanizálásának jövőjéről Szabó Dávid külügyi szakértőt kérdeztük.

– Schäuble kijelentései valóban leleplezik a németek szándékait?

– A Bundestag elnöke sosem zárkózott el a provokatív, szókimondó megnyilvánulásoktól. Ő volt a déli eurózóna-tagállamok nagyvonalú megmentését ellenzők vezére, vállalva, hogy Görögországban vagy Olaszországban céltáblává vált. Máig megtestesíti a német gazdasági fölényt és politikai befolyást ezekben az országokban. Pártjának mindent túlélő nagy öregje, aki egyesek szerint igazi szürke eminenciás Angela Merkel kancellár mögött, most ismét időszerűnek érezte a megszólalást – megtette 2020 tavaszán, nyár elején és a nyár végén is, mintegy menetrendszerűen prezentálva a német elképzeléseket és elvárásokat a koronavírus utáni Európára vonatkozóan.

– Semmi másból nem áll az elsődleges irányelv csak a „birodalom védelméből”?

– Schäuble felmondja a CDU-s européer leckét: azért hisz az európai politikai unióban, mert véleménye szerint ez garantálja a német érdekek leghatékonyabb érvényesítését a nemzetközi porondon.

– A szürke eminenciás ezek szerint a politikai fegyelem szótári illusztrációja.

– Azért némi öniróniával leszögezi, hogy mindig is empátiával viseltetett a szegényebb és/vagy eladósodott tagállamok iránt – de az alapelvhez, amely szerint közös adósságot csak közös gazdasági kormányzás esetén vállalhat Németország, máig tartja magát. Schäuble szavaiból úgy tűnik, hogy a monetáris unió, vagyis az eurózóna létrehozásakor a beavatottak – mint Schäuble vagy Juncker – pontosan láthatták az események ívét. Az egész világ kételkedett benne, hogy közös gazdaságpolitika nélkül életképes lehet-e egy monetáris unió, de a tervezők akkor elhessegették a kritikusokat. Nem beszéltek róla nyilvánosan, hogy éppen emiatt lesz a teljes gazdasági majd a teljes politikai unió az EU egyetlen elképzelhető jövője.

Juncker ezt úgy fogalmazta meg egy régi interjúban, hogy az intelligens eurokrata nem fogja az állampolgárok orrára kötni az egyre szorosabb integrációt, hiszen úgysem támogatnák azt.

Klaus Regling, az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) vezetője és Wolfgang Schäuble (Fotó: MTI/EPA/Julien Warnand)

– Ha jól értem, ez azt jelenti, hogy a németek egyetlen megkezdett háborút sem zártak le igazán. A német elit célja öröklődik: Európa irányba állítása országuk gazdasági és politikai vektorai alapján.

– Soha nem bontották ki az igazság minden részletét, majd a körülmények alakulásával húzták egyre szorosabbra a köteléket: Németország gazdasága folyamatosan profitált a monetáris unióból, a déli államok azonban csak masszív eladósodás útján voltak képesek lépést tartani a polgárok gazdasági elvárásaival. A 2008-as globális pénzügyi válság nyomában fellépett eurózóna-adósságválság kezelése nagyszabású beavatkozást, mi több, állandó kontrollmechanizmust hozott létre az eurót használó tagállamok gazdaságpolitikája felett.

Mindez nem valamiféle ajándék fejében történt, hiszen a görög, az olasz, a spanyol vagy portugál államadósság azóta is a szuverenitást érdemben korlátozó, visszafizethetetlen magasságokban van; és nem került sor közös kötvénykibocsátásra sem az eurózónában. A puszta lélegzetvételért fizettek meg a déliek.

– A koronavírus-válság és a posztkoroniális világ milyen lesz a németség kulturális határain kívül eső tagállamok számára?

– A sorban a legújabb, diszruptívnak is nevezett válság a koronavírus-krízis, amely Schäuble szavaival élve valóban lehetőséget is jelent, mint minden krízis. Az elfogadott közös hitelfelvétel árát Németország utólag meg fogja kérni, a fizetőeszköz pedig a tagállami szuverenitás, a nemzeti önrendelkezés. A déli eurózóna tagállamai, vagyis ugyanazon, már 2008-ban is szerencsétlenül járt országok szuverenitását Németországnak ezzel sikerült tartósan megcsapolnia, ami így is marad egészen addig, míg ki nem lépnek a monetáris unióból, és csődvédelmet nem kérnek a hitelezőktől. Erre ma nem látszik szándék, hiszen ezek a társadalmak már most is irtózatos károkat kénytelenek elkönyvelni.

– Ezek az országok elkerülhetik-e az eurózónát, vagy már el is dőlt a sorsuk?

– A kérdés már csak az lehet, hogy a politikai unió társadalommérnökei egyelőre megállnak-e az eurózóna határánál, és a belsőépítészetre, lakberendezésre, dekorra fókuszálnak az előttünk álló hat-tíz évben, vagy grandiózus lendületben érzik magukat, és egy szuszra beterelik az eddig kimaradókat is a nagy közös tető alá.

Nem véletlen, hogy Németország évek óta a magyar eurózóna-tagságban látja a kulcsot a magyar–német politikai kapcsolatok hosszú távú rendezéséhez. Na nem azért, mert azzal jobban járnának a hazai német befektetők – hanem mert onnantól Budapest csak befelé tud majd haladni az egyre szűkülő egyirányú utcában. A paradoxon a helyzetben az, hogy az euró bevezetése még ezzel együtt is megérheti hazánknak a csillagok bizonyos együttállása esetén – de ennek eldöntését Magyarországnak semmi esetre sem szabad kiengedni a kezéből.