Videó: Családi környezetben, valamint házibulikban terjed leginkább a koronavírus

A koronavírussal egyetlen házibuli után nagyon sokan megfertőződtek, úgy tudni: százhúsznál is többen hatósági házi karanténba kerültek a kontaktkutatás után. Idehaza egyelőre kedvező a járványhelyzet, de ez az eset is bizonyítja, hogy milyen könnyen belobbanhat újra a járvány. Továbbra is a vírus külföldi behurcolása jelenti az igazi veszélyt.

Kutatók bebizonyították, hogy a koronavírus családi környezetben, illetve a házibuliban terjed a leginkább – mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa az M1 Ma reggel című műsorában. Hozzátette, ennek oka, hogy a különböző családi összejöveteleken zárt térben sok ember van együtt.

Ha a társasságba bekerül egy fertőzött, akkor a jelenlévők közül is sokakat megfertőzhet – mondta.

Kihangsúlyozta, meg kell akadályozni, hogy a vírus külföldről hazánkba bekerüljön, illetve azt, hogy gócpontok alakuljanak ki.