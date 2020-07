A románok fele szerint a koronavírust az amerikaiak alkották meg

Megosztás Tweet



Egy felmérés szerint a románok 41 százaléka szerint a koronavírus valójában egy amerikaiak által gyártott biológiai fegyver – írja a politico.eu.

Az Európai Unió tagállamainak politikai életével foglalkozó portál összeállítása szerint Romániában a fake news és az összeesküvés-elméletek miatt romlik tovább a járványügyi helyzet. Az állami televízióban vakcinaellenes és koronaszkeptikus üzenetek jelennek meg vezető politikusoktól, ami hozzájárul ahhoz, hogy a megelőző intézkedéseket ne vegyék komolyan a románok.

Romániában július 22. óta naponta ezerrel nő a koronavírusos esetek száma.

Mindeddig közel ötvenezer megbetegedést és összesen 2305 halálesetet regisztráltak, március közepe óta folyamatosan romlik a járványügyi helyzet.

A román katasztrófavédelem főigazgatója, Raed Arafat úgy nyilatkozott a politico-nak: többféle félretájékoztató kampány fut az országban, a közösségi médiában publikált posztoktól a kommentekig, amelyek keretében azokat a személyeket (beleértve a hivatalnokokat is) támadják, akik bármilyen információt megosztanak a koronavírusról, vagy óvintézkedésekre szólítanak fel.

Több olyan kampány is fut, amely kifejezetten a fiatalokat szólítja meg, hogy ne viseljenek maszkot – tette hozzá Arafat.

Bukaresti lakásának ablakában cigarettázik egy nő 2020. április 6-án. Forrás: MTI/EPA/Robert Ghement

A politico szerint a legnagyobb román, a szociáldemokrata PSD szavazói között van a legtöbb koronavírus-tagadó. A PSD egyik parlamenti képviselője, Lia Olguța Vasilescu nemrégiben a Facebookon értekezett arról, hogy nem lehet hitelt adni a megbetegedésekről szóló statisztikai adatoknak.

A román lakosság fogékony a félretájékoztatásra mind online, mind offline médiumok keresztül, mondta el a politico-nak Nicolae Țîbrigan, a Laboratory for the Analysis of Informational Warfare and Strategic Communication (LARICS) elemzője.

Az elemző egy felmérésüket idézve elmondta: a románok 41%-a szerint a koronavírus valójában egy, az Egyesült Államok által gyártott biológiai fegyver.

A politico cikke szerint Romániában aktív tevékenységet végez többek között az orosz állami tulajdonban lévő Sputnik News, amely nagyban segíti a koronaszkeptikus vélemények elterjedését az országban. A Sputnik News szóvivője a politico kérdésére azonban úgy fogalmazott: olyan véleményeket, amelyek nem felelnek meg a mainstreamnek, nem lehet félretájékoztatásnak nevezni, az átszerkesztésük pedig elfogadhatatlan a Sputnik számára.