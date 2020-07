Kiderült, mennyire tud alkalmazkodni a Covid-19 a nyári hőséghez

Megosztás Tweet



Világszerte és Európában is egyre jobban terjed a koronavírus. A szakemberek közül sokan már a második hullámról beszélnek. Úgy tűnik, hogy a vírus jól bírja az UV sugárzást és a meleget is.



Kis Zoltán virológus, a Nemzeti Népegészségügyi Központ laborvezetője az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, egyelőre nem tudni, hogy a koronavírus minek köszönhetően tud ennyire gyorsan terjedni a nyári melegben. Hozzátette valószínűnek tartja, hogy ebben az is közrejátszik, hogy az emberek érzékenyebbek a vírusra, mivel ez egy új vírus, a szervezetnek még nem sikerült kialakítania a megfelelő immunválaszt a betegségre.

Az is elfogadható magyarázat, sőt egyre több bizonyíték is van rá, hogy tavasz óta a vírusnak kialakult egy mutációja, ami sokkal jobban bírja a meleg időt – emelte ki.

A műsorból az is kiderült, hogy a Nature magazinban megjelent egy cikk, amely arról számol be, a koronavírus már hetven éve is kimutatható volt a denevérekben. Azonban egyelőre nem lehet tudni mi okozta azt a változást, aminek következtében a vírus már az emberre is veszélyes lett.

A címlapfotó illusztráció.