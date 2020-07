Agresszívan terjed a vírus a világban – Magyarországon a kedvező helyzet fenntartása a cél

Megosztás Tweet



Egyre agresszívabban terjed a koronavírus világszerte. A környező országokban aggasztó méreteket öltött az új fertőzöttek számának növekedése. Azt még a szakemberek sem tudják eldönteni, hogy ez még az első fertőzési hullám része vagy már a második kezdete. A magyar kormány időben meghozott döntéseinek köszönhetően hazánkban kedvezőek az adatok, de a veszély nem múlt el. Továbbra is óvatosnak kell lenni tanácsolják a szakemberek, mindig legyen nálunk szájmaszk és kézfertőtlenítő, ha elmegyünk otthonról.



„Nem lehet tudni, hogy a jelen helyzet az első hullám vége vagy a második kezdete” – erősítette meg Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezető epidemiológusa az M1 Ma reggel című műsorában.

Kiemelte, bizonyos országokban emelkedő tendencia látható a fertőzések számában, részben annak köszönhetően, hogy gócpontok alakultak ki – Németországban például egy húsüzemhez kötődően.

Nyáron kevésbé tartják be a szabályokat az emberek

Hozzátette: az emberek nyáron kissé felszabadultabbak, kevésbé követik a szociális távolságtartás és a higiénés szabályokat. Ismertette,

nem minden országban kötelező a szájmaszk viselése a boltokban és a tömegközlekedési eszközökön.

„A vírus nem tűnt el, aki betegnek érzi magát, továbbra is egyeztetnie kell a háziorvosával, és kerülnie kell a közösségeket. A közvetlen fizikai kapcsolat a mozgatórúgója a fertőzés terjedésének” – fogalmazott Galgóczi Ágnes.

A magyarországi idősotthonok helyzetével kapcsolatban kijelentette, sok olyan személy lakik ezekben az intézményekben, akik koruknál fogva vagy alapbetegségeik miatt a kockázati csoportba tartoznak. Véleménye szerint ezekben a zárt közösségekben nehezebb a járványügyi előírások betartása, illetve nagyobb a valószínűsége, hogy kívülről bekerül a kórokozó.

A külföldről behurcolt eseteket kell megakadályozni

A hazai járványhelyzetről azt mondta, meglehetősen alacsonyak az esetszámok, illetve nem lehet azt mondani, hogy jellemzően az idősotthonokban regisztrálnák azokat, a múlt héten kialakult góc is egy tanári értekezlethez volt köthető.

„A kedvező járványügyi helyzet fenntartásához a külföldről behurcolt eseteket kell megakadályozni elsősorban” – hívta fel a figyelmet. Az óvintézkedés kiterjed a külföldről hazaérkező magyarokra és a nem magyar állampolgárokra is.

Számos vakcinakutatás zajlik, számos vakcinajelölt van,

és több a klinikai tesztelés fázisában van. A kutatók célja, hogy minél rövidebb idő alatt fejlesszenek ki hatékony vakcinát a lakosság védelme érdekében.

Holnaptól ismét szigorítják a határellenőrzést

Bárki, bárhol megfertőződhet – erre figyelmeztetnek a szakemberek. Orbán Viktor miniszterelnök is arról beszélt a napokban, hogy most a behurcolás a legnagyobb veszély.

A kormány gyorsan döntött: a járvány újabb terjedésének megelőzésére holnaptól ismét szigorítják a határellenőrzést, a fertőzöttség mértéke szerint pedig három kategóriába sorolják az országokat. Időközben ismét nőtt a fertőzöttek száma az idősotthonokban, és már nem meglepő, hogy a fővárosi fenntartású Pesti úti intézményben a legrosszabb a helyzet.



Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője az M1 Ma reggel című műsorában arról beszélt, hogy Magyarország a koronavírus-járvány első szakaszában sikerrel védekezett, a magyar emberek fegyelmezett viselkedésének köszönhetően sikerült ellaposítani a járványgörbét.

Azonban nem minden ország volt ilyen sikeres. Európán belül is az a tapasztalat, hogy a járvány újra „felütötte a fejét”, és egyes európai uniós tagállamokban, akár

a szomszédos országokban is jelentősen megnőtt az esetszám és az aktív fertőzöttek száma

– folytatta.

Hozzátette, tekintettel a kedvező magyarországi járványügyi helyzetre a cél az, hogy megvédjük az egészségünket, és védekezzünk az ellen, hogy a környező országokból behurcolják a vírust.

„A legutóbbi esetek nagy része köthető a szomszédos országokhoz. A határellenőrzés visszaállításával azt reméljük, hogy ez a folyamat megállítható, és a kedvező helyzet fenntartható” – mondta Farkas Örs, és azt tanácsolta, hogy érdemes tájékozódni a Koronavírus.gov.hu oldalon arról, milyen járványügyi besorolás alá tartozik egy adott ország.

Már csaknem négyszázezren töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőíveket

A nemzeti konzultációs kérdőív arra is rákérdez, hogy az idősotthonok járványügyi védelmének erősítésére érdemes-e nagyobb hangsúlyt fektetni. A hétfői adatok szerint már csaknem négyszázezren töltötték ki a kérdőíveket, amelynek postázása még jelenleg is tart.

Az alapvető higiéniés szabályokat az esteszámoktól függetlenül érdemes betartani

– mondta a szóvivő. Példaként említette a kézmosást, a szellőztetést, a szociális távolságtartást és a maszkviselést.

„Az olyan típusú korlátozások elkerülhetők, amelyek az első hullámban szükségszerűek voltak. Az első lépés akkor is a határok lezárása volt, remélhetőleg ez most is elegendő lesz, de a járványügyi helyzet indokolhat majd további lépéseket. Jelenleg az országos tiszti főorvos kezében vannak azok a jogosultságok, amelyekkel a hatékony védekezés megszervezhető” – fogalmazott.