Videó - Amíg nincs vakcina, a gócpontok lezárása a legfontosabb

Ismét egyre több a koronavírussal fertőzött a világon. Egész Európában és a közeli országokban is több a beteg. A szomszédos Szlovákiából, Szerbiából és Romániából is egyre aggasztóbb hírek érkeznek, és sok helyen újból szigorításokat vezetnek be. A magyar kormány időben meghozott döntéseinek köszönhetően Magyarországon továbbra is kedvezően alakulnak a napi adatok.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, továbbra is óvatosnak kell lenni, mert a veszély még nem múlt el, ősszel jöhet a járvány újabb hulláma.

Fontos, hogy minél hamarabb elszigeteljük ezeket a gócokat, mert minden járványügyi intézkedésnek ez az egyik alapja – mondta Kis Zoltán virológus az M1 Ma reggel című műsorában. A járványügyi nyomozás éppen ezért kiemelten fontos.

Hangsúlyozta, amíg nincs vakcina a vírus ellen, csak a gócpontok elszigetelésével lehet megfékezni a járvány terjedését.