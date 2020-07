Fennáll a veszélye egy újabb koronavírus-hullámnak

Megosztás Tweet



A mintegy tizennyolcezer ember bevonásával májusban végzett országos, reprezentatív koronavírus-szűrővizsgálaton az elvégzett 10 575 PCR-tesztből három lett pozitív. Ennek ellenére továbbra is fennáll az esélye egy esetleges második fertőzési hullámnak főleg azért, mert a Magyarországgal szomszédos országokból újra magas esetszámokat jelentenek.

Csak három aktív pozitív koronavírus-fertőzöttet és hetven szeropozitítv, vagyis korábbi fertőzöttet találtak az egész országra kiterjedő felméréskor, amelyet a négy hazai orvostudományi egyetem és a Központi Statisztikai Hivatal együttműködésében végeztek el.

A hírnek akár örülhetnénk is, a járvány első hullámát az eredmények alapján sikerült kivédeni. Az adatokból azonban sokak szerint az is következik, hogy számíthatunk egy második hullámra, és akkor a nyájimmunitásra nem építhet az ország.

Minden járvány első hulláma a legveszélyesebb

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, minden új járvány első hulláma a legveszélyesebb, hiszen ilyenkor

senkinek nincs információja arról, mely intézkedések lesznek hatékonyak, milyen lefolyása van a betegségnek, és milyen kezeléssel, gyógyszerrel gyógyíthatók a betegek.

Hozzátette, a Kínából, Olaszországból érkező adatokra teljes mértékben nem lehetett támaszkodni a hatékony védekezés megszervezése érdekében, hiszen minden ország más sajátossággal rendelkezik, és ezeket a sajátosságokat is figyelembe kellett venni az intézkedések bevezetésekor.

A magyar kormány egyik legjobb döntése volt, hogy a korlátozó intézkedéseket időben hozta meg, meghallgatva a különböző szakértők véleményét.

Mire elkezdték a tesztelést már csökkent az igazoltan aktív fertőzöttek száma

A teszteléssel kapcsolatban elmondta, a kapcsolatok drámai, 62 százalékos csökkenése oda vezetett, hogy május elsejére, amire elkezdték a teszteléseket, már érezhető volt a megerősített aktív fertőzöttek számának csökkenése. A tesztelés mellett ennek ellenére azért döntöttek, mert azt is meg akarták vizsgálni, hogy a lakosság hány százaléka esett át a víruson akár tünetmentesen.

Van esély egy második hullámra

Arra is kitért, a mostani helyzet bár azt mutatja, van esély arra, hogy a fertőzöttek mindegyike meggyógyul, de mivel Magyarország nem egy lezárt ország, így egy esetleges második hullám lehetősége fennáll. Főleg azért, mert míg a járvány elején Dél- és Nyugat-Európa felől érkezett a vírus, most már

a Magyarországgal szomszédos országokból újra magas esetszámokat jelentenek,

Romániában például ismét annyi beteget regisztráltak, mint a járvány csúcsán, Ukrajnában pedig messze a csúcsot meghaladó számokat közölnek. Így talán azt is mondhatjuk,

a járványveszély most még nagyobb, mint a járvány kitörésnek elején volt

– fogalmazott Merkely Béla.

Hangsúlyozta, ha Magyarországon el akarjuk kerülni az újabb fertőzéshullámot, akkor továbbra is fokozottan kell figyelnünk a higiénés szabályokra, továbbra is be kell tartanunk az előírt szociális távolságtartást, a zárt terekben viselnünk kell a maszkot, illetve a kézmosásra is oda kell figyelnünk.

