Kásler: A járvány elleni további sikeres védekezést segíti a nemzeti konzultáció

Magyarország felkészült az újabb megbetegedésekre és a betegek ellátására, a járvány alatt elmaradt vizsgálatokat, beavatkozásokat be lehessen hozni, minimum két hónapra van szükség – mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere pénteken.

Kásler Miklós hozzátette: folyamatosan érkeznek hírek a vírus újbóli megjelenéséről olyan helyekről, ahol már a járvány első hulláma véget ért, így elmondható, hogy „erősen hullámzik a megbetegedések száma a világban”.

Az, hogy Magyarország jól vészelte át a koronavírus-járvány első hullámát, a gyors és hatékony kormányzati beavatkozásnak, illetve a lakosság fegyelmezettségének, példaértékű magatartásának volt köszönhető

– mondta a miniszter.

Kiemelte: annak érdekében, hogy a járvány elleni védekezés még hatékonyabb lehessen, a kormány újabb nemzeti konzultációt indított, amelynek több kérdése is foglalkozik ezzel a témával. Kásler Miklós sajtótájékoztatóján kitért arra is, hogy az egészségügyi ellátás június 15-étől teljes kapacitással működik, azzal a feltétellel, hogy a koronavírus-fertőzöttek ápolására korábban elkülönített ágyak 20 százalékát továbbra is e betegek ellátására kell fenntartani.

Hozzátette:

ugyanakkor ahhoz, hogy a járvány alatt elmaradt vizsgálatokat, beavatkozásokat be lehessen hozni, minimum két hónapra van szükség.

Az egészségügyi várólisták nem hosszabbak, mint március elején voltak – jelentette ki a miniszter, megjegyezve: a járóbeteg-szakrendeléseknél eltörölt ellátási időkorlát is felgyorsítja az elmaradt beavatkozások elvégzését.

