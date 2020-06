Már szeptemberben lehet a brit gyógyszertárakban oltóanyag a koronavírus ellen

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)

Engedély még nincs, de a gyártás már megkezdődött, szeptemberben a brit gyógyszertárakban már ott lehet a koronavírus elleni vakcina. Az Oxfordi Egyetem tudósai által kifejlesztett oltóanyagból százmillió egységet rendelt a brit kormány – közölte Matthew Hancock brit egészségügyi miniszter.

Kis Zoltán, a Nemzeti Népegészségügyi Központ laborvezetője a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, mivel a brit kutatók kiváló eredményeket mutattak fel a vakcinafejlesztésben így valószínűleg a mostani, koronavírus elleni oltóanyag is hatékony lesz.

Kiemelte, a vakcinateszteléseknek több fázisa is van, először kevés emberen tesztelik a hatóanyagot, majd ha hatékonynak bizonyul és nem jelentkeznek veszélyes mellékhatások az alanyoknál, akkor kezdik tesztelni tömegeken is. Hozzátette, az Oxfordi Egyetem kutatói már ebben a fázisban tartanak, hiszen már az egészségügyi hatóságok is engedélyezték a gyógyszer tömegeken való tesztelését.

Azt is elmondta, véleménye szerint egyelőre az csak vágy, hogy már szeptemberben kaphatók lesznek a vakcinák. Hozzátette, az tény, hogy fel vannak gyorsítva a gyógyszerfejlesztési vizsgálatok, viszont sok idő kell ahhoz, hogy minden szempontból biztonságos és hatékony gyógyszert dobjanak piacra.

Elmondta, a magyar kutatásokra is szükség van, hiszen a vakcinákra óriási lesz a kereslet. Hozzátette, a magyar kormány egyik prioritása, hogy Magyarország is önállóan tudjon majd hatékony koronavírus elleni vakcinákat gyártani.

