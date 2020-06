Mindössze öt újabb fertőzött van idehaza

Mindössze 5 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4086 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg, ezzel 570-re emelkedett az elhunytak száma, 2585-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 931 fő. Az aktív fertőzöttek 39 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 48 százaléka budapesti. 186 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen.

Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (1939) és Pest megyében (600) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Fejér (376), Komárom-Esztergom (301), Zala (260) és Csongrád-Csanád megye (117), a sor végén pedig Békés és Tolna megye áll (13).

A járvány enyhülésével folyamatosan tér vissza az élet a régi kerékvágásba: ma újra kinyitott a koronavírus-járvány miatt ideiglenesen bezárt fertődi Esterházy-kastély, a nagycenki Széchenyi-kastély és a Soproni Múzeum és szintén mától nem csak a szabadtéri bemutatóhelyek, hanem az állatházak is látogathatók a budapesti állatkertben.

Jövő hét csütörtökön nyitnak a Budapest Film Zrt. mozijai, aznaptól a Művész, a Puskin, a Toldi, a Tabán, a Kino Cafe és a Corvin mozi is korlátozások nélkül vetít.

Magyarországon 98 nap után a héten tért véget a veszélyhelyzet, egy időben pedig eltörölték a vásárlási idősávokat is, de a maszk viselése továbbra is kötelező, ahogy az egy más közötti szociális távolság megtartása is.

A koronavírus-járvány jelenleg a világ 188 országában van jelen, a legtöbb fertőzött az Egyesült Államokban van, de már Brazíliában is több mint egymillióan betegedtek meg.

A címlapfotó illusztráció.