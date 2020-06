1183-ra változott az aktív fertőzöttek száma

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány elleni sikeres védekezésnek köszönhetően a tömeges megbetegedéseket el tudta kerülni Magyarország, ugyanakkor továbbra is fontos az általános óvintézkedések, különösen a védőtávolság betartása és a maszk viselése.

Újabb 18 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4008 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 1 idős, krónikus beteg. Ezzel 546 főre emelkedett az elhunytak száma, 2279-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1183 fő. Az aktív fertőzöttek 41 százaléka, az elhunytak 59 százaléka, a gyógyultak 48 százaléka budapesti. 386 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen.

A járványhelyzet enyhülésével folyamatosan oldják fel a korábbi korlátozásokat itthon és a környező államokban. A magyar-szlovák és magyar-osztrák határszakaszon tegnapra teljesen visszaállt a korábbi rend, azaz korlátozás nélkül lehet közlekedni valamennyi határátkelőn. Vasárnap reggel 8 órától megszűntek azokat a korlátozások, amelyek a Magyarország és Németország közötti személyforgalomra eddig vonatkoztak. „Ez azt jelenti, hogy német állampolgárok szabadon beléphetnek Magyarország területére, és azok a magyar emberek, akik Németországból térnek haza, mentesülnek a karantén kötelezettség alól” – jelentette be Szoijjártó Péter külügyminiszter.

Miközben idehaza és Közép-Európában egyre több, a járvány elleni védekezést szolgáló korlátozást oldanak fel, addig Nagy-Britannia további szigorításokat jelentett be: hétfőtől minden külföldről az országba érkezőnek kötelező a kéthetes karantén.

A koronavírus világszerte továbbra is naponta több mint százezer embert fertőz meg, ezért az óvintézkedések és az alapvető szabályok betartása továbbra is fontos. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is módosította a szájmaszkviselésre vonatkozó ajánlását azzal, hogy a védőeszközök használatát különösen olyan helyeken javasolja, nehézségekbe ütközik a távolságtartási szabályok betartása

A címlapfotó illusztráció.