1183 főre csökkent az aktív fertőzöttek száma

Újabb 16 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3970 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 3 krónikus beteg. Ezzel 542 főre emelkedett az elhunytak száma, 2245-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1183 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 41 százaléka, az elhunytak 59 százaléka, a gyógyultak 48 százaléka budapesti. 397 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen.

A védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a járványveszély nem múlt el. Az a célunk, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsuk az életet. Továbbra is fontos az általános óvintézkedések, különösen a védőtávolság betartása.

A veszélyhelyzet megszüntetését az teszi lehetővé, hogy a sikeres védekezésnek köszönhetően a tömeges megbetegedéseket el tudtuk kerülni és fokozatosan csökken az aktív fertőzöttek száma, ugyanakkor a járványügyi készültség fenntartására szükség van, hiszen a koronavírus továbbra is itt van és fertőz.

A járvány egyfajta nyugvópontjára érkezett. Az elmúlt 24 órában nem volt számottevő változás az adatokban – közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs tegnapi online sajtótájékoztatóján. Müller Cecília bejelentette, hogy a kedvező járványügyi helyzet bizonyos enyhítéseket ehetővé tesz az idősotthonokban is, újra látogathatóak az otthonban élők. Látogatóba csak egészséges családtag mehet, de ő is maszkban, és a bejáratnál biztosítani kell neki a kézfertőtlenítés lehetőségét. Ha egy szobában több gondozott lakik, a helyiségbe egyszerre csak egy látogató mehet be. A határozat az idősotthonok mellett valamennyi szociális ellátási formát érinti – tette hozzá az országos tiszti főorvos.

A határokon is enyhül a szigor, mától korlátozásmentesen lehet utazni Ausztriába, Csehországba és Szlovákiába, és ugyanígy korlátozás nélkül léphetnek be Magyarországra az említett országok állampolgárai.

A címlapfotó illusztráció.