Kovács Zoltán: Bocsánatkérés jár a magyarok nagy többségének is

Levélben szólította fel bocsánatkérésre Kovács Zoltán azokat a külföldi kutatókat, politikusokat és újságírókat, akik az elmúlt hetekben hazugságokkal támadták a magyar koronavírus-törvényt, illetve azon keresztül Magyarországot. Diktatúra veszélyről beszéltek és az ország megbüntetését követelték. Az államtitkár szerint itt az ideje a bocsánatkérésnek, miután mindenki számára világos, hogy a törvényt hamarosan hatályon kívül helyezik és a magyar kormány visszaadja a különleges felhatalmazást – hangzott el az M1 Híradójában.

A koronavírus-törvény az igazságtalan kritikákkal szemben mindig is megfelelt a jogállamiság követelményeinek, és most, hogy a kormány a járványhelyzet javulásával azt vissza is fogja vonni, ideje a bocsánatkérésnek – ezt írta levelében Kovács Zoltán.

Az államtitkár azoknak a külföldi kutatóknak, politikusoknak, újságíróknak címezte az írást, akik diktatúra építésével vádolták a magyar kormányt a koronavírus-törvény miatt.

A levélben úgy fogalmaz: a bocsánatkérés nem csak Magyarország megválasztott kormányának jár, de a magyarok nagy többségének is, akik az elmúlt hónapokban párthovatartozástól függetlenül fejezték ki támogatásukat a kormány intézkedései iránt, és példaértékű egységet és elhivatottságot mutattak a szabályok betartásában – hangzott el az M1 Híradójában.

Már a törvény elfogadásának pillanatától elkezdődtek a külföldi támadások. Az Európai Néppárt vezetője, Donald Tusk például a világjárványt okozó vírushoz hasonlította Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, illetve a lengyel kormányfőt és az amerikai elnököt.

Magyarország nem sértett uniós jogot

Az Európai Parlament LIBE-bizottságának baloldali tagjai pedig eljárást sürgettek Magyarország ellen. Egy német szociáldemokrata képviselő például így fogalmazott:

„Orbán Viktor magához ragadta a hatalmat, határidő nélkül, és rendeletekkel kormányoz. Meg tudja ezzel védeni az embereket a koronavírustól? Nem” – mondta Birgit Sippel annak ellenére, hogy az ülésen részt vevő igazságügyi biztos sem látott okot a támadásra.

Nem látunk valódi érveket, amelyek alapján a bírósághoz fordulhatnánk a bármelyik tagállamban meghozott rendkívüli, járványellenes intézkedésekkel kapcsolatban

– mondta Didier Reynders.

Az Európai Bizottság alelnöke, Vera Jourova is többször elmondta, Magyarország nem sértett uniós jogot. Ez azonban nem érdekelte az Európai Parlament baloldali és liberális tagjait, amikor Magyarországról szerveztek vitát, amelyen mindenképpen hazánk megbüntetését követelték.

„Ami ma Magyarországon zajlik, amit ma Orbán tesz, az alapot ad eljárás megindítására. Magyarország jogilag kilépett az Európai Unióból” – mondta egy román képviselő azt követelve, hogy vonjanak meg minden uniós forrást hazánktól.

„Magyarország nem tekinthető demokráciának, a kormány minden téren magához ragadta a hatalmat, és elnyomja a civil szervezeteket” – fogalmazott egy másik baloldali politikus, a szocialista frakció spanyol tagja.

A holland liberális Sophia Intveld pedig egyenesen azt állította, „a magyar demokráciát gyakorlatilag kinyírták.”

Kovács Zoltán szerint elérkezett a bocsánatkérés ideje

A koronavírus elleni védekezés közepette méltatlan módon a baloldalnak az volt a legnagyobb gondja, hogy hazánkat támadja – így reagált a vádakra a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár. Kovács Zoltán elmondta: ezért tartották fontosnak, hogy levélben hívják fel a kritizálók figyelmét a hazugságaikkal szemben a tényekre.

„Felhívjuk figyelmet magukra a tényekre, és emlékeztetjük őket arra, hogy miközben a tények magukért beszélnek, milyen penetráns hazugságokat fogalmaztak meg az ország ellen és egyúttal megpróbáljuk a figyelmükbe ajánlani, hogy amikor az ember ilyet tesz, vagy egy újságíró és egy tudós valótlanságokat, hazugságokat fogalmaz meg, akkor

van olyan szituáció, amikor érdemes és illik bocsánatot kérni”

– mondta Kovács Zoltán. Az államtitkár hozzátette: naivitás lenne azt hinni, hogy bármelyik címzett bocsánatot kérne. A levéllel arra akarják felhívni a figyelmet, hogy vannak határok, amiket nem illik átlépni.

Kovács Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény az ország érdekeit szolgálta, hiszen felhatalmazta a kormányt a gyors cselekvésre, a határok korai lezárására, a kijárási korlátozások bevezetésére. Ezzel pedig lelassította a járvány terjedését, aminek köszönhetően Európában az elsők között nálunk lehetett feloldani a korlátozásokat.

A címlapfotó illusztráció.