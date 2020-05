Eddig 137 ezer embernek sikerült megvédeni a veszélybe került munkahelyét

Megosztás Tweet



A járvány lecsengőben van, egy-egy esethez kapcsolódó újabb szűrővizsgálathoz kapcsolódóan történik még újabb fertőzés felfedése.



Összesen 70 ezer új munkahely létrejöttét tudják támogatni

Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár elmondta, hogy a koronavírus járvány nehéz helyzetbe hozta a magyar gazdaságot, adó- és járulékkedvezményeket kellett biztosítani, a munkavállalóknak és munkaadóknak is támogatást kellett nyújtani. Meg kell védeni azokat az eredményeket, amelyeket a magyar gazdaság az elmúlt tíz évben elért – jelentette ki. Elmondta, új munkahelyteremtő program jött létre, a munkahelyvédelmi bértámogatás lényege, hogy a dolgozók a megváltozott gazdasági körülmények között csökkentett munkaidőben tudnak dolgozni, és a kiesett bérük egy részét a kormány biztosítja.

„Nyitottak vagyunk arra, hogy folyamatosan alakítsuk a szabályokat a helyzet alakulása szerint, eddig 137 ezer embernek sikerült megvédeni a munkahelyét” – jelentette ki, majd hozzátette, a programot augusztus 31-ig meghosszabbítják, illetve több, a munkaadók által kért, apróbb módosítást is bevezetnek.

A beadott pályázatok 97 százalékában tudtak pozitív döntést hozni, a többi rész esetében adminisztrációs hibák fordulhattak elő, amelyek javítására természetesen van lehetőség. Kitért arra is, hogy az innovációs kutatást szolgálja a szektorban használt módszer, aminek a lényege, hogy 318 ezer forint bruttó összeggel támogatnak egy-egy munkavállalót. Erre eddig 750 cég pályázott, több mint 12 ezer a munkavállaló számára.

Bodó Sándor közölte, mindemellett közel 70 ezer újonnan létrejövő munkahelyet tudnak támogatni, a rendelkezésre álló keretösszeg 84 milliárd forint. Hat hónapon keresztül az állam, három hónapon keresztül pedig a munkaadó biztosítja a támogatást, aminek az összege

a dolgozók esetében egy főre nettó 142 ezer forintot jelent.

A néhány napja indult programba eddig 3200 munkavállalóra adtak be igényt, elsősorban a kis- és mikro vállalkozások. Bővebb információkat a munka.hu oldalon lehet találni a programról.

A járvány lecsengőben van

Müller Cecília ismertette a legfrissebb adatokat: 3841 fő az összes fertőzöttek száma, 24 fő van jelenleg lélegeztető gépen, 517 főre emelkedett az elhunytak száma, 2024-en már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma pedig 1300 főre csökkent.

A százezer főre kivetített mutatók szerint Budapesten százezer főre 104 igazolt fertőzött van, Zala megyében 94, Fejér megyében 89, a számok napok óta hasonlóak. Az új – péntekre 25 – fertőzések hét megyét és a fővárost érintették az utóbbi napokban, szerencsére kórházakból, idősek otthonából nem érkezett hír – mondta Müller Cecília.

„A járvány lecsengőben van,

egy-egy esethez kapcsolódó újabb szűrővizsgálathoz kapcsolódóan történik még újabb fertőzés felfedése”

– tette hozzá az országos tiszti főorvos.

Müller Cecília kitért a külföldi adatokra is, kiemelve, hogy egyes országokban még mindig erősödni tud a járvány intenzitása.

Müller Cecília felhívta a figyelmet a mai, dohányzásmentes világnapra. Mint mondta, a dohányzás nem csak a tüdőbetegségekért felelős, hanem a szív- és érrendszeri betegségek jelentős részének kialakulásáért is. „Minden negyedik másodpercben meghal egy ember a világon amiatt, hogy dohányzik” – közölte a országos tiszti főorvos, aki üdvözölte azt, hogy Magyarország már évekkel ezelőtt lépett a nem dohányzók védelmében és számos intézkedést tett, betiltotta például a dohányzást a zárt vendéglátó helyeken.

„A fiatalokat kell megnyernünk, ott van még sok dolgunk e téren, de ott is folyamatosan nő a nemdohányzók tábora” – közölte. Az elektromos cigarettával kapcsolatban kijelentette, hogy sajnos ez is kártékony, ez is rombolja a szervezetünket.

Autóban ülve hallgathatók szabadtéri koncertek

Kiss Róbert rendőr alezredes, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa, ismertette a magyar fejlesztésű és gyártású lélegeztetőgép gyártásának beindítását, naponta tíz készül belőle.

Beszélt az autós könnyűzenei rendezvények, valamint a nemzeti összetartozás napjával kapcsolatos rendeletekről. Az autós könnyűzenei koncertek alatt az autósnak

a gépjárműben kell tartózkodni a rendezvény ideje alatt.

A nemzeti összetartozás napja alkalmából június 3-a és június 10-e között megtarthatóak a rendezvények, a résztvevők kötelesek a megfelelő óvintézkedéseket betartani.

A címlapfotó illusztráció.