Más betegséggel is küzdöttek a járvány legújabb áldozatai

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tájékoztató adatok 2020. május 28-án a hivatalos tájékoztató oldalon

Az elmúlt 24 órában a koronavírus következtében elhunyt valamennyi áldozat szív- és érrendszeri betegségekkel küzdött. A hivatalos tájékoztató oldalon közzétettek szerint az elmúlt egy napban négy újabb áldozatot követelt Magyarországon a koronavírus-járvány, két férfi és két nő hunyt el, így összesen 509 főre növekedett az áldozatok száma.

A most elhunytak mindegyike magas vérnyomással és szívbetegséggel is küzdött, emellett három áldozatnál veseelégtelenséget, illetve cukorbetegséget is diagnosztizáltak. Az elhunytak életkora 62 és 92 év között volt.

Magyarországon csütörtök reggelre 1996-re nőtt azoknak a száma, akik meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma 1311-re csökkent.

A címlapfotó illusztráció.