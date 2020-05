Majomkísérletek visszaigazolták egyes oltóanyagok hatékonyságát

Megosztás Tweet



A világban több mint száz oltóanyagot tesztelnek. Egyes oltóanyagok inaktívált vírust, mások a vírus egy darabját, vagy akár egy teljesen más vírust juttatnak be a szervezetbe, olyat amit megtanítottak arra, hogy a koronavírus ellen antitesteket termeljen. Ezek közül a kísérletek közül három igazán ígértes. A napokban pedig egy újabb kutatás is napvilágot látott, ami arra enged következtetni, hogy aki már átesett a fertőzésen immunis lehet a koronavírussal szemben.

Az egész világot az foglalkoztatja, hogy mikorra lesz erős ellenszere a koronavírusnak. Hatékony gyógyszerek már vannak, de a végső megoldást az oltás jelenti majd. Jó hír, hogy biztató eredményekkel, három komoly kísérlet is zajlik.

Közben megint kedvezően alakultak hazai adatok, és egyre többen mondják máshol is, hogy a magyar kormány jól kezelte a járványt, a magyarok pedig betartották az előírásokat. Ugyanakkor még mindig nem lehet hátra dőlni: fertőzések bárhol lehetnek. Ráadásul, mindjárt nyitnak az óvodák és a bölcsődék, és nemsokára beindulnak a nyaralások, amik újra növelhetik az aktív fertőzöttek számát.

Több száz oltóanyaggal kísérleteznek

Szlávik János, a Dél-pesti centrumkórház infektológusa, az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, a világban több mint száz oltóanyagot tesztelnek. Hozzátette

egyes oltóanyagok inaktívált vírust, mások a vírus egy darabját, vagy akár egy teljesen más vírust juttatnak be a szervezetbe, olyat amit megtanítottak arra, hogy a koronavírus ellen antitesteket termeljen.

Kiemelte, ezek közül a kísérletek közül három igazán ígéretes. Kettő közülük hasonló, azt az üzenetet juttatják be az emberi sejtekbe, hogy termeljenek a koronavírus ellen antitesteket. A harmadik oltóanyaggal pedig egy gyengített vírust juttatnak be a szervezetbe – mondta. Hozzátette, ezzel leginkább Kínában kísérleteznek. Felhívta arra is a figyelmet, hogy egyelőre még nem tudni, hogy melyik megoldás lesz a leghatékonyabb.

Semmit sem szabad elsietni

A beszélgetés során arról is beszélt, hogy 1966-ban egy RS vírus elleni oltóanyag kísérlet során elsiették a fázis egyes vizsgálatait és nem fordítottak kellő figyelmet arra, hogy a vírusnak milyen mellékhatásai lehetnek. A kutatók az oltóanyag beadása után észlelték, hogy azoknál, akik az oltóanyagot megkapták sokkal súlyosabb volt a betegség lefolyása, mint azoknál akiket nem oltottak be – mondta. Hozzátette azóta a világ kutatói, gyógyszerfejlesztői rendkívül óvatosak a gyógyszer, az oltóanyag fejlesztéssel.



Elmondta, véleménye szerint a leghatékonyabb megoldás jelen helyzetben az lenne, ha a nyár folyamán elkezdenék nagy számban gyártani az ígéretesnek tűnő oltóanyagokat, azért, hogy ha a kísérletek, tesztek sikeresek lesznek azonnal be lehessen adni az embereknek. Hozzátette, ennek az a hátránya, hogy ha a tesztek sajnálatos módon sikertelenek lesznek az elkészült összes oltóanyagot meg kell semmisíteni.

Aki már megfertőződött immunis lehet a vírussal szemben

Kitért arra is, hogy nemrég egy állatkísérlet adatait is nyilvánosságra hozták. Kutatók majmokat fertőztek meg koronavírussal és figyelték, hogy milyen immunválasz alakul ki a szervezetükben, amikor újra próbálták őket megfertőzni. A jó hír az, hogy

a majmok egyikét sem tudták újra megfertőzni

– mondta. Hozzátette, ez azt jelenti, hogy valószínűleg aki már átesett a fertőzésen vagy majd a jövőben megkapja a védőoltást védett lesz a vírussal szemben.

A beszélgetés végén elmondta, a Dél-pesti centrumkórházban szinte minden módszerrel próbálkoznak a koronavírusos betegek kezelése során. Próbálkoznak tapasztalati, illetve vírus ellenes gyógyszerekkel, biológiai terápiákkal, plazmaterápiával és a nemrégiben Magyarországra érkezett japán fejlesztésű tablettával is. Hozzátette, a tablettát 2014-ben az influenza ellen fejlesztetek ki és a kínai járvány során úgy tűnt, hogy hatékony a koronavírus ellen is.

