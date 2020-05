Már 1454-en távoztak gyógyultan a kórházból

Újabb 42 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3598-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt újabb 3 idős krónikus beteg. Ezzel 470-re emelkedett az elhunytak száma,

1454-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

Az aktív fertőzöttek száma 1674 fő. Az aktív fertőzöttek 45 százaléka, az elhunytak 61 százaléka, a gyógyultak 46 százaléka budapesti. Az aktív fertőzöttek harmada, 539 fő igényel kórházi kezelést,közülük 29–en vannak lélegeztetőgépen.

Az oldal térképe alapján továbbra is Budapesten (1710 ember) és Pest megyében (496) van a legtöbb fertőzött. Ezt követi Fejér (361), Zala (231), Komárom-Esztergom (206) és Csongrád megye (114). Békés megyében (11) van a legkevesebb fertőzött Magyarországon.

A koronavirus.gov.hu oldal közleménye szerint a védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a célunk, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsuk az életet. Hétfőtől vidéken és Pest megyében újabb enyhítések léptek életbe, és a fővárosban is megszűnt a kijárási korlátozás, de továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása. A kórházi ellátások is fokozatosan újraindulnak.

Müller Cecília tiszti főorvos keddi sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy az elmúlt napokban a harmadára csökkent a fertőzés miatt kórházban ápoltak száma. Mint mondta, az utóbbi 10-14 napban a „trend” mindenképpen lefelé mutat,

a kijárási korlátozások feloldásával egyelőre nem nőtt a megbetegedések száma, így a járvány továbbra is leszálló ágban van.

Kiemelte, hogy a hétfőtől újra elérhető egészségügyi szolgáltatást telefonos előzetes bejelentkezést követően lehet igénybe venni, ugyanez érvényes a háziorvosi és más egészségügyi szolgáltatások idénybevétele esetén is. Müller Cecília azért hangsúlyozta mindezt, mert az újraindított egészségügyi szolgáltatások miatt tumultusok alakultak ki a rendelőkben.

Mindezzel párhuzamosan

lezárult az országos koronavírus-szűrővizsgálat, amelyen 10 600-an vettek részt két hét alatt,

a vizsgálat eredménye így reprezentatív lett. A négy hazai orvosképző egyetem és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közreműködésével indított országos tesztelés célja, hogy pontos képet kapjanak a járvány kiterjedéséről és az új típusú koronavírussal fertőzöttek és átfertőzöttek valós számáról.

A címlapfotó illusztráció.