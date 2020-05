Videó: Néhány alapvető szabályt továbbra is be kell tartani

Továbbra is be kell tartani az alapvető megelőző intézkedéseket a koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozásáért a lazítások ellenére – mondta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ epidemiológusa az M1-en.

A műsorban arról beszéltek, hogy hétfőtől feloldották Budapesten és Pest megyében a kijárási korlátozásokat, és enyhítettek más rendelkezéseken is. Galgóczi Ágnes elmondta, továbbra is fontos a kézmosás vagy az alkoholos kézfertőtlenítés, illetve az is, hogy aki beteg, ne menjen közösségbe.

Ajánlott továbbá, hogy a kijárási korlátozások lazítása után is home office-ban, vagyis otthonról végezze a munkáját, aki teheti, és a távolságtartási szabályokat is alkalmazni kell – tette hozzá a járványügyi szakember.

Mindenkinek meg kell értenie, hogy most még nem térhetünk vissza a megszokott életünkbe, hiszen bizonyos korlátozások még mindig életben vannak – hangsúlyozta, és hozzátette, ha a helyzet úgy kívánja, a lazítások után ismét szigorítás jöhet. Galgóczi Ágnes emlékeztetett: arra számítanak, hogy a koronavírus ősszel visszatér.