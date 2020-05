Öt újabb krónikus beteg hunyt el

Megosztás Tweet



Keddre 467 főre emelkedett a koronavírus következtében elhunytak száma, öt újabb áldozatot követelt a járvány, valamennyien más betegségben is szenvedtek. A legidősebb közülük egy 88 éves férfi, aki magas vérnyomás mellett pitvarfibrillációval is küzdött. A további elhunytak valamennyien nők, 66 és 85 év közöttiek voltak, daganatos- és érrendszeri megbetegedésekben szenvedtek, illetve egy áldozat esetében veseelégtelenség és vérmérgezés is szerepelt a diagnózisban.

Szlávik János, a Szent László Kórház infektológus főorvosa korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a legveszélyeztetettebbek közé a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedők, a tüdőbetegek, a dialízisre szoruló vesebetegek és a cukorbetegségüket inzulinnal kezelők tartoznak.

Magyarországon eddig 3556 igazolt fertőzöttet regisztráltak, közülük 1412-en már gyógyultan távoztak a kórházból. A négy hazai orvosképző egyetem és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közreműködésével indított országos koronavírus-szűrővizsgálaton mintegy 10 600-an vettek részt az elmúlt két hétben.

A címlapfotó illusztráció.