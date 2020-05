Már 1412-en távoztak gyógyultan a kórházból

Megosztás Tweet



Országszerte életbe léptek az enyhítések, ugyanakkor továbbra is jelen van a koronavírus az országban, kiemelten fontos az alapvető szabályok betartása.

Újabb 21 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3556 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 5 idős krónikus beteg. Ezzel 467 főre emelkedett az elhunytak száma,

1412-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

Az aktív fertőzöttek 45 százaléka , az elhunytak 62 százaléka, a gyógyultak 46 százaléka budapesti.

A védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a célunk, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsuk az életet. Hétfőtől vidéken és Pest megyében újabb enyhítések léptek életbe, és a fővárosban is megszűnt a kijárási korlátozás, de továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása.

Az oldal térképe alapján továbbra is Budapesten (1689 ember) és Pest megyében (486) van a legtöbb fertőzött. Ezt követi Fejér (359), Zala (226), Komárom-Esztergom (199) és Csongrád megye (114). Békés megyében (11) van a legkevesebb fertőzött Magyarországon.

Müller Cecília országos tiszti főorvos hétfőn elmondta, hogy az elmúlt pár napban mérsékelt, de egyértelmű emelkedés volt tapasztalható a járványügyi számokban, ezért felhívta a figyelmet arra, hogy

továbbra is mindenki tartsa be az alapvető szabályokat, amelyek az enyhítések után is érvényben vannak.

Müller Cecília az operatív törzs sajtótájékoztatóján kitért arra is, hogy egyelőre csak a napközbeni eljárást biztosító táborok szervezése engedélyezett, az ottalvós táborok vonatkozásában még nem született döntés, arról majd a járványügyi helyzet alakulásától függően döntenek később.

Tájékoztatása szerint

a napközbeni táborokban való részvételhez a szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke egészséges,

egészségügyi nyilatkozattal mindenkinek, akinek a táborhoz köze van – azaz a szervezőknek, kiszolgáló személyzetnek – is rendelkezniük kell, illetve meg kell felelniük a jogszabályban rögzített szigorú higiénés feltételeknek.

A héten új szabályok léptek érvényben az egészségügyben is, a lazítások második fázisában valamennyi szűrővizsgálat, a kúraszerű ellátás, valamint a már nemcsak a sürgősségi, de a tervezett műtétek is elvégezhetők lesznek.

A címlapfotó illusztráció.