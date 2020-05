Videó: A vírus még mindig jelen van, mindenki tartsa be a szabályokat

Müller Cecília országos tiszti főorvos a mai tájékoztatón kitért arra, hogy az elmúlt pár napban mérsékelt, de egyértelmű emelkedés volt tapasztalható a járványügyi számokban, ezért felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra is mindenki tartsa be az alapvető szabályokat, amelyek az enyhítések után is érvényben vannak.

Elmondta, hogy Magyarországon ma minden százezer lakosra átlagosan 36,2 igazoltan fertőzött jut. Budapesten a legmagasabb ez az arány, átlagosan kilencven igazolt fertőzött jut százezer főre.

„A vírus még mindig jelen van, ezért mindenki tartsa be a terjedésének megakadályozására hozott szabályokat” – hangsúlyozta.

